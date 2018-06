Ivan Huklek osvojio srebrno odličje na Europskom prvenstvu

Hrvatski reprezentativac Ivan Huklek, član HK Sesvete, osvojio je srebrnu medalju na europskom prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim načinom za mlađe seniore koje se održava u Istanbulu.

Ivan je nastupio u kategoriji do 87 kg te je dominantno došao do finala pobijedivši Finca Metsomaekia tehničkim tušem 12-0, Litvanca Nemseviciusa 8-4, a u polufinalu je bio bolji od Bjelorusa Antona Kursa rezultatom 9-6. U finalu je tijesno izgubio od Azerbejdžanca Islama Abasova.

Antonio Kamenjašević u kategoriji do 77 kg i Filip Šačić u kategoriji do 82 kg ostali su na korak do bronce.

Kamenjašević koji je član metalca je u prvom kolu uvjerljivo pobijedio Bugara Rosenova tehničkim tušem 9-1, na isti način i Poljaka Klimeka, no u polufinalu ga je zaustavio Rus Ismail Saidkhasanov. U borbi za broncu hrvatski hrvač je izgubio od Ukrajinca Nuralijeva i na koncu zauzeo peto mjesto.

Šačić, član HK Sesvetski Kraljevec, nastupio je u kategoriji do 82kg. Prvu borbu tijesno je izgubio od kasnijeg finalista Ukrajinca Filčakova, pa je kroz repasaž imao priliku doći do borbe za broncu. Finca Ropponena je deklasirao rezultatom 9-0, a potom je u neizvjesnoj borbi za medalju tijesno izgubio rezultatom 3-4 od aktualnog svjetskog prvaka Turčina Burhan Akbudaka.

>> Pogledajte gostovanje Ivane Habazin na Večernji TV-u