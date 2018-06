Brestovac jednom objavom otkrio što misli o meču protiv Verhoevena

Mladen Brestovac niti iz drugog pokušaja nije uspio detronizirati najboljeg kickboxing teškaša današnjice, Rica Verhoevena. Mladen nakon meča još uvijek nije davao komentare o istom, no jedna objava na Instagramu zapravo je rekla dovoljno, piše Fight Site.

Bio je Mladen dobre volje odmah nakon meča, u kojem je dao sve od sebe, nekoliko puta snažno pogodio prvaka, ali je i sam bio svjestan ukupnog dojma u kojem je Verhoeven pogađao više i kvalitetnije te se puno bolje kretao, čime je zapravo kontrolirao ritam i tempo meča, odnosno doveo ga je na onu razinu kakva njemu najviše odgovara.

Što Mladen misli o meču i o svojoj izvedbi, najbolje se da zaključiti kroz objavu na Instagramu. Tamo je postavio svoju sliku raširenih ruku, a hashtagovi su rekli dovoljno.

Foto: Screenshot

Prvi je glasio “ne ide pa ne ide”, dok je drugim rekao “pobijedit ću te Rico iz 18. puta”. Još je dodaj onaj standardni “bit će bolje”.

Mladen i njegovi navijači svakako mogu biti ponosni na ono što je on napravio u Birminghamu, a to je pohvalio i sam prvak, koji je već ranije rekao da je Brestovac njegov najteži protivnik, odnosno protivnik protiv kojega mora najviše raditi i cijelo vrijeme paziti da se ne bi doveo u problemu. To je i ovog puta dobro odradio i još jednom zasluženo obranio titulu Glory prvaka teške kategorije.