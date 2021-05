Ispadali iz lige u Zaprešiću, a sada su Dalićevi aduti za Euro

Mislav Oršić, sjajno krilo zagrebačkog Dinama, u upravo završenoj sezoni postigao je 16 pogodaka i tako će ostati upisan kao treći strijelac lige, iza Miereza (22 pogotka) i Gavranovića (17). S obzirom na to da je prvi Argentinac, a drugi reprezentativac Švicarske, Oršić je najbolji strijelac lige u konkurenciji igrača iz Hrvatske. Ovo su mu prve pripreme za veliko natjecanje.

– Bio sam na nekoliko kraćih priprema, igrao sam u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali ove pripreme za veliko natjecanje za mene su nešto novo. Sve dečke više-manje poznajem i, za razliku od onih kratkih priprema, sada ću imati dovoljno vremena da se uklopim i sve pohvatam – priča Oršić.

Dinamo moja prekretnica

Ima li umora nakon dugačke i naporne sezone u kojoj je bilo jako puno utakmica?

– Imao sam pet slobodnih dana – za mene sasvim dovoljno da se odmorim.

Seniorsku karijeru počeli ste u Interu iz Zaprešića. No, posljednje sezone, 2013., ispali ste iz lige?

– Da, zanimljivo je da je tada uz mene igrao i Budimir, a danas smo obojica u reprezentaciji. To što smo ispali sigurno krivo mi je, ali to je nogomet. Ima uspona i padova. Nakon odlaska iz Intera dugo sam se tražio, igrao sam u Južnoj Koreji i Kini, a prekretnica u karijeri bio je dolazak u Dinamo. Mogu reći da sam u Maksimiru proigrao, trudio sam se, napredovao i mislim da sam zasluženo došao i do reprezentacije, eto na pragu 30. godine.

Ove sezone svi će pamtiti vašu sjajnu igru i tri pogotka protiv Tottenhama. Možemo li nešto slično očekivati i na otvaranju EP-a protiv Engleske u Londonu?

– Teško je odgovoriti na to pitanje. Prvo, treba doći na EP sto posto spreman, drugo, treba se izboriti za minutažu. Nije bitno tko će zabiti, bitno je da u prvoj utakmici ostvarimo pozitivan rezultat. Englezi će biti silno motivirani protiv nas. Ne samo igrači Tottenhama već i zbog onog poraza u polufinalu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Još ih sigurno peče i ona naša pobjeda u Londonu kada smo ih izbacili sa Svjetskog prvenstva – naglasio je Oršić.

Što može Hrvatska na Europskom prvenstvu?

– Mislim da je prvi cilj proći skupinu. U nokaut-fazi sve je moguće. Možemo daleko otići kao u Rusiji, a može se dogoditi ispadanje. Nadam se da će biti ovo prvo – istaknuo je igrač Dinama.

Kad smo kod trenera, tko vam je najdraži – Lončarević, Bjelica ili Mamić?

– Opet teško pitanje. Svi su bili važni u mojoj karijeri na svoj način – istaknuo je Mislav.

Kakvo je vaše mišljenje o Zoranu Mamiću?

– Odličan trener, puno sam napredovao kod njega. No, nema ga više. Tko zna, možda se jednog dana ponovno vrati – zaključio je Oršić.

Mile Škorić, odličan stoper Osijeka, svoji pet minuta dočekao je u 29. godini. I njemu su ovo prve pripreme s reprezentacijom za veliko natjecanje. Škorić je nogomet počeo igrati u Slozi iz Novih Mikanovaca, odakle ga je u mlađim kategorijama najprije uzela Cibalia, a zatim i Osijek. U Gradskom vrtu s nepunih 17 godina u prvu ga je momčad gurnuo Ilija Lončarević. – Iz Osijeka se ne mičem, ha ha. Sad sam već u godinama kada je teško pronaći dobar inozemni angažman. Iskreno, nemam ništa protiv da igračku karijeru i završim u Osijeku – rekao je Škorić, kojem je nogometni uzor Zidane.

Jednim uhom osluškujte što se događa s Uremovićem. Naime, on vam je konkurencija za mjesto koje vodi na Europsko prvenstvo?

– Ne gledam na to baš tako. Želim Filipu da se što prije oporavi. Nema gorega od toga kad se igrač ozlijedi. Ja sam uvijek tu, spreman pomoći...

Do Škotske mogu i autom

Pa ako treba doći ćete u reprezentaciju i automobilom do Škotske.

– Ha, ha. Da, jednom sam tako brzo došao iz Osijeka do Splita kako bih odigrao utakmicu protiv Portugala. Brzo sam došao. Da, pa kad brzo vozim, ha ha.

Kako je u Rovinju?

– Meni je sve novo. Ovo je nekako kruna moje karijere. Za ovo sam trenirao i radio sve ove godine. Vjerujem da sam poziv zaslužio – istaknuo je.

Zekić ili Bjelica?

– Teško pitanje, sa Zekićem sam dulje radio, imali smo odličan odnos, čak i izvan stadiona. Bjelica je odličan trener, dokazao se u mnogim sredinama. U Osijeku je napravio jako dobar posao. Uostalom, sve do pred kraj bili smo rame uz rame s Dinamom u borbi za naslov prvaka Hrvatske.

Kojeg je igrača lakše čuvati, Ronalda ili Kanea?

– Ronalda.

Koliko se često sjetite prijateljske utakmice Hrvatska – Meksiko koja je odigrana 2017. u Los Angelesu?

– Ha, ha. Često se sjetim. Dobio sam dva žuta kartona. Drugi isključujući u 77. minuti. Sjećam se da je stadion bio dupkom pun. Otišao sam u svlačionicu i bila je takva buka koju su radili meksički navijači da sam mislio da smo na kraju izgubili s 2:10. Oni su bučno reagirali na svaki uspješni dribling svog igrača. Srećom, na kraju smo pobijedili s 2:1. Još dok sam bio igri, Čop i Tudor postigli su pogotke za naše vodstvo od 2:0. Na kraju utakmice Hernandez je samo ublažio poraz – priča Škorić.

Što kažete na hrvatsku obranu?

– Mislim da će sve to biti u redu. Uostalom, Vida i Lovren su sjajan stoperski par. Tu je i mladi Gvardiol, koji će sigurno napravu veliku karijeru. On je tako mlad, a već je top-igrač. Sve te priče o njemu kako je dobar apsolutno su točne – zaključio je Škorić.