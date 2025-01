Inzaghi slomljen, u Hajduk stiže igrač kojeg su mnogi podcjenjivali, sam je tražio transfer u Split

riča koja se još od prošlog ljeta vrti oko Poljuda, idući tjedan trebala bi dobiti epilog: Jan Mlakar ipak stiže u Hajduk, kako doznajemo od pouzdanih izvora, dok je njegov menadžer Amir Ružnić za Večernji list, poučen iskustvom, bio nešto suzdržaniji u najavi.

No, kazao nam je ipak da posao napreduje, odnosno da su u tijeku pregovori koji bi uskoro mogli biti zaključeni.

- Ne mogu kazati sa sigurnošću da će u ponedjeljak već biti u Splitu sto posto. Uvijek nas nešto može iznenaditi. Ali radi se na tome, pa ćemo na vrijeme i obavijestiti o ishodima, rekao je Ružnić.

Mlakar je bivši Hajdukov igrač, dobro poznat navijačima splitskog kluba i publici u HNL-u: upisao je 103 nastupa i zabio 24 pogotka za 'bijele', računajući službene i prijateljske utakmice. U prvenstvu je nastupio 64 puta i isporučio 18 pogodaka.

U debiju odmah zabio dva gola, bio je želja Nikole Kalinića

Za Hajduk je debitirao 2021. godine u susretu s Lokomotivom u srpnju i odmah se predstavio s dva pogotka. Prodali su ga u Pisu za 2,5 milijuna eura.

Bio je ljetos velika želja Nikole Kalinića, ali dogovor nije uspio. Pregovori su nedavno opet započeli, da bi ih trener Pise, legendarni Pippo Inzaghi zakočio zbog ozljede Alessandra Arene. Iako Mlakar nije bio u prvom planu kod Inzaghija, trener ga nije želio pustiti zbog novonastalih okolnosti. No ključnu ulogu, kako navode upućeni izvori, odigrao je Mlakar koji je bio neumoljiv s pritiskom prema čelnicima Pise. Silno se želio vratiti u Split, a ne dođe li do novog preokreta u zadnji čas, želja će mu se ispuniti. S Hajdukom bi prema posljednjim informacijama sklopio ugovor o posudbi do kraka sezone, dok se početkom veljače planira njegov prvi povratnički nastup protiv Lokomotive u Zagrebu.

Što će napraviti Gattuso?

U Hajduku je ranije upisan kao napadač i s razlogom se vidi na poziciji devetke, no brojke su mu pale kada ga je trener Karoglan prebacio na desno krilo. Nakon što je otišao iz Hajduka u Italiju, navijači koju su ga kritizirali zbog lošije realizacije, mogli su ubrzo vidjeti koliko njegov učinak nedostaje ekipi. Hajduk ga je opisao kao iznimnog profesionalca, dok se Mlakar emotivnim riječima tada oprostio od Splita.

"Došlo je vrijeme za rastanak i ovom prilikom želim se zahvaliti Klubu, suigračima, treneru i njegovom stožeru, svim djelatnicima Kluba i dragim navijačima na predivne dvije godine koje smo ja i moja obitelj proveli u Splitu, gdje smo upoznali prijatelje za cijeli život. Imali smo teških trenutaka, a bilo je i puno lijepih koje ću pamtiti do kraja života. Bila mi je čast i ponos igrati za Hajduk i braniti boje Kluba', kazao je Slovenac na odlasku.

Kod izbornika Slovenije kotira kao jedan od važnijih igrača, a bio je starter na svim utakmicama na Europskom prvenstvu.

Sada se čeka službena potvrda njegovog povratka u Hajduk, kojeg će taj potez koštati oko 150 tisuća eura za posudbu te će preuzeti njegovu plaću koja iznosi 200 tisuća eura. Još 50 tisuća zaradit će ako Hajduk postane prvak.

Od Mlakara se očekuje da rastereti Livaju i na sebe veže protivničke stopere, ali i da zabija golove. Posljednji je postigao još prije 331 dan - 28. veljače 2024. protiv Modene.