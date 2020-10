Tsitsipas i Zverev osigurali nastup na ATP Finalu u Londonu

Branitelj naslova pobjednika ATP Finala i najbolji grčki tenisač Stefanos Tsitsipas, kao i najbolji njemački tenisač Alexander Zverev osigurali su nastup na završnom turniru osmorice najboljih koji će ove godine po posljednji put biti održan u londonskoj O2 Areni, u kojoj je prvi put odigran 2009.

Ovogodišnje izdanje turnira koji slavi 50. godišnjicu, bit će održano u terminu od 15. do 22. studenoga, a prije Tsitsipasa i Zvereva svoje mjesto na turniru osigurali su Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominic Thiem i Danil Medvjedev.

Tsitsipas je u prošlogodišnjem finalu svladao Dominica Thiema i postao najmlađim pobjednikom od 2001., kad je u Sydneyju slavio tada 20-godišnji Australac Lleyton Hewitt. Godinu dana prije Grka u Londonu je trijumfirao Alexander Zverev i postao prvim njemačkim pobjednikom od Borisa Beckera, koji je svoj treći naslov osvojio u Frankfurtu 1995.

Za 22-godišnjeg Grka je ovo drugi plasman na turnir osmorice najboljih tenisača svijeta, a ostvario ga je zahvaljujući sezoni u kojoj je do sada ostvario 28 pobjeda uz deset poraza. Bio je pobjednikom na turniru Open 13 Provence u Marseilleu u veljači, finalist na turnirima serije 500 u Dubaiju i Hamburgu te polufinalist na jučer završenom Roland Garrosu.

Alexander Zverev je debitirao na ATP Finalu 2017., a 23-godišnji Nijemac je samo godinu poslije osvojio pobjednički trofej pobijedivši na putu do naslova Rogera Federera i Novaka Đokovića. Zverev je u ovoj sezoni imao učinak 15-8, a na US Openu je stigao do svog prvog Grand Slam finala u kojem je protiv Dominica Thiema propustio prednost od dva seta i izgubio u 'tie-breaku' petog. Isti ga je igrač pobijedio u polufinalu Australian Opena na početku 2020.

Za preostala dva mjesta vodit će se žestoka borba, a zasada su najbliži plasmanu Argentinac Diego Schwartzman (3180 bodova) i Talijan Matteo Berrettini (3075). Najbliži pratitelji spomenutoj dvojici su Rus Andrej Rubljov (2974), Francuz Gael Monfils (2860), Kanađanin Denis Shapovalov (2695) i Španjolac Roberto Bautista Agut (2665).

U konkurenciji parova svoje sudjelovanje su već osigurali pobjednici US Opena Mate Pavić i Bruno Soares te osvajači Australian Opena Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury, dok su Nijemci Kevin Krawietz i Andreas Mies obranom naslova u Roland Garrosu došli do trećeg mjesta i sljedeći su koji bi trebali osigurati plasman u London. Dobre izgleda za plasman ima i Nikola Mektić u paru s Nizozemcem Wesleyjem Koolhofom. Trenutačno su na petom mjestu sa 2145 bodova, dok su Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek na desetoj poziciji sa 1140 bodova.

Ovogodišnje, posljednje izdanje ATP Finala u londonskoj O2 Areni bit će održano bez nazočnosti gledatelja, u skladu s epidemiološkim mjerama britanske Vlade.

Od 2021. do 2025. domaćin ATP Finala bit će Torino.