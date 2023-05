Igor Bišćan najavio odlazak jednog igrača: Sutra će se oprostiti od kluba

Trener Dinama Igor Bišćan najavio je sutrašnju utakmicu na Maskimiru s Goricom (19.15 h). Posljednji je to susret u ovoj sezoni HNL-a, a plavi će proslaviti ranije osigurani naslov prvaka Hrvatske.

– Ovo je prilika da se na lijep način oprostimo od naših navijača za ovu sezonu. Stadion bi, sudeći prema svim informacijama, trebao biti lijepo ispunjen, Čeka nas sjajan ambijent, poslužit će nas i dobro vrijeme... Činjenica da će biti puno ljudi samo je dodatna inspiracija za nas da svojim nastupom uljepšamo proslavu – istaknuo je trener Bišćan.

Obje će momčadi u ovu utakmicu uskočiti u slavljeničkom ugođaju: Dinamo je osvojio naslov prvaka, a Gorica osigurala ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa.

– I to bi trebalo pridonijeti cijeloj atmosferi. Večernji termin, pun stadion, momčadi koje imaju puno razloga za zadovoljstvo... Gorica zaslužuje naš puni respekt i pozornost jer je pokazala izniman karakter, izvukla se iz gotovo nemoguće situacije i zato čestitam cijelom klubu, posebno stožeru i igračima. To nam je na neki način i upozorenje da ne smijemo biti opušteni. Mi smo pozitivni, izgleda da smo i na terenu sve bolji, potpuno smo rasterećeni... Dečki su dobro trenirali, a možda bih čak rekao i – predobro.

Hoće li biti osjetnih promjena u sastavu s obzirom na slavljenički ambijent?

– Bitno je pobijediti i to će uvijek biti tako. Da, bit će novih igrača, ali to ne znači da su oni iz drugog ili trećeg plana. Svi smo tu isti, svi nosimo Dinamov grb i to znači određeni pristup koji garantira i kvalitetu. Petar Bočkaj i Dino Perić igrat će od početka.... Izostat će Josip Mišić zbog žutih kartona pa će tu biti sitnih promjena. Imat ćemo ozbiljnu momčad. Igrat će, dakako, i Kevin Theophile, koji će imati priliku oprostiti se od kluba.

Dio navijačkog korpusa još se u petak zagrijavao na utakmici Futsal Dinama.

– Lijepo je da postoje razlozi zbog kojih se navijači okupljaju, da je generalno ozračje pozitivno. To su lijepi kadrovi. I u nedjelju bi trebao biti lijep ambijent. Kažem, na nama je da svojim ponašanjem i igrama zainteresiramo ljude, da ih pokušamo zadržati i onda jednom kad se stvore uvjeti, kad se riješi pitanje stadiona, sve podignemo na puno višu razinu.

I sam dolazak trenera Bišćana izazvao je pozitivnu reakciju kod brojnih navijača.

– Još sam u onoj prvoj utakmici po dolasku, protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj, čak i dan-dva ranije, osjetio da se nešto drukčije događa. Tada postaješ svjestan da se stvara neka pozitivna priča. Mislim da su i moji igrači i momčad svojim radom i ponašanjem dali goriva toj vatri. To moramo raditi i dalje, svojom igrom, ponašanjem, javnim istupima i izlaskom na teren pokazati da nam je stalo. I to se vidi po mnogim detaljima, po tome što u šest utakmica nismo primili gol, po reakcijama nakon izgubljene lopte i nakon obranjenih šansi, po reakciji na gol Sadegha Moharramija... To ljudi prepoznaju, to primijete i mediji. Ali, sve je to i dugoročni proces na kojem treba raditi. Ono što mogu sa svoje strane garantirati je da će momčad uvijek maksimalno ozbiljno shvaćati Dinamov dres, da će biti maksimalna na treninzima, a za što će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Ali, dat ćemo sve od sebe.

Koliko je trener Bišćan zadovoljan s Dinamom ove sezone?

– Zadržat ću se samo na razdoblju u kojem sam ovdje. Zaista sam zadovoljan iako se uvijek može bolje. Ako ćemo biti realni u procjeni, reći ćemo da je velika razlika između sadašnjeg stanja i onog iz vremena kad sam preuzeo momčad. I to sve govori. Moramo nastaviti težiti da budemo još bolji, da ljudima damo još više razloga da nas podrže. Dečki su reagirali fenomenalno, čak su u ovih zadnjih nekoliko dana, kad bi možda netko očekivao i opuštenost, previše trenirali. To sve govori o njima i o odnosima koji vladaju među nama, a tako je puno lakše raditi.

Na upit koji je najveći izazov za sljedeću sezonu, trener Bišćan je kratko uzvratio:

– Najveći je izazov da nakon prijelaznog roka budemo bolja momčad nego što smo bili prije. Mislim da je to najvažnije.

Koliko je to moguće?

– Vidjet ćemo. Vjerujem da je moguće. Možda nije odmah, ali jest u nekom realnom razdoblju u kojem bi se posložile neke stvari. Iako, nemamo puno vremena – zaključio je trener Bišćan.