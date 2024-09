Ibrahimović žestoko odgovorio Bobanu nakon što mu je hrvatska legenda poslala poruku upozorenja

Talijanski velikan Milan nije na očekivani način započeo novu sezonu u Serie A. Ostvarili su tek jednu pobjedu u prva četiri kola u lovu na Scudetto, a poraženi su i na startu Lige prvaka od Liverpoola na San Siru. Očigledno je da postoji sukob između uprave i sportskog dijela kluba, a to se najbolje vidjelo u izjavi Zvonimira Bobana, koji je izjavio da mu nije jasna uloga Zlatana Ibrahimovića u klubu, a poslao mu je i poruku upozorenja.

Podsjetimo, Boban je jedno vrijeme proveo u Upravi rossonera koju je napustio zbog neslaganja s vlasnicima kluba, što je izazvalo revolt kod navijača. Legendarni kapetan vatrenih nastupao je 10 godina za Milan te pritom upisao 178 službenih nastupa uz 21 postignut pogodak.

- Zlatan je genije i bit ću mu zahvalan do kraja života jer se ljubavi prema Milanu pristao vratiti, promijenivši noviju povijest kluba i svih nas. Ali sad mi nije jasno što on radi, koje su njegove odgovornosti i na osnovu kojih kompetencije se treba suditi njegov posao. Nadam se da ih je razumio jer će na kraju biti suđeno njemu, a ne sportskom direktoru Moncadi. Toliko se toga moglo izgraditi na temeljima momčadi koja je osvojila titulu i igrala polufinale Lige prvaka, za mene je to bila kolosalna pogreška - ustvrdio je Boban u razgovoru za Gazzettu.

Veliki Šveđanin je, očigledno pogođen, žestoko uzvratio legendarnom Bobanu.

- Čak ni Boban ne zna koja je moja uloga. Sada ću da objasnim. Moja uloga je jednostavna, podrazumijeva puno razgovora. Ja sam glavni, ja sam šef i svi rade za mene. Fokusiran sam na posao. Bio sam odsutan iz osobnih razloga. Nismo započeli kako sam ja to htio, ali strpljivo ćemo doći do svojih ciljeva. Kad lav ode, mačići dolaze, kad se lav vrati, mačići odlaze - izjavio je nedavno Ibrahimović.