Hrvatski trener dobit će otkaz nakon dva tjedna? Situacija za njega ne izgleda dobro

Ni smjena na klupi nije bila dovoljna da se igra Rome poboljša. Da, vodstvo Rome očito više brine igra njihovih igrača nego sami rezultati, i to toliko da se već počelo špekulirati o mogućem otkazu hrvatskog trenera Ivana Jurića samo dva tjedna od dolaska u klub.

Do dolaska Jurića Roma ove sezone pod Danielleom De Rossijem nije ostvarila nijednu pobjedu. Kad je Jurić došao, Rimljani su odmah razmontirali Udinese s 3-0 i mislilo se da će to ić na bolje. Međutim, uslijedio je remi protiv Athletic Bilbaa, jedva izborena pobjeda protiv Venezije te šokantan poraz protiv Elfsborga, ali više od svega brine igra i ponašanje samog trenera Jurića. Evo što su objavili talijanski mediji:

"Ivanu Juriću već prijeti otkaz u Romi iako je trener tog kluba postao prije samo 16 dana, a od 4 utakmice izgubio je samo jednu. Štoviše, ako sutra ne pobijedi kod Monze, nije isključen ni povratak Danielea De Rossija, otpuštenog kako bi došao Jurić", javlja Corriere dello Sport, pa dodaje:

"Vodstvo kluba je nakon sjajnog Jurićevog starta i pobjede nad do tada vodećim Udineseom (3:0), ogorčeno jako lošim igrama u pobjedi nad Venezijom (2:1) te posebno nakon očajne predstave za poraz kod Elfsborga (1:0) u Europskoj Ligi, počelo imati ozbiljne sumnje u Hrvata. Čudno im je i kako je momčad sjajno odigrala prvo poluvrijeme protiv Athletic Bilbaa (1:1) u EL-u, a onda kada je pala u drugom dijelu, Jurića nije bilo nigdje". Za kraj zaključuje:

"Istina zbog čega su klub i Jurić u ovakvoj situaciji je banalna i zabrinjavajuća: Roma je u kaosu na svim razinama. I još nije našla izlaz iz njega". Evo što je napisao CDS:

"Osim toga, igra momčadi podsjeća na najgora izdanja iz De Rossijeve ere i nema nikakve veze s Jurićevim poznatim rukopisom iz Verone i Torina. Njegove momčadi uvijek su imale prepoznatljivi stil i identitet: markiranje po cijelom terenu, agresivno oduzimanje lopte i inzistiranje na individualnim duelima", potom dodaje:

"Jako čudi i Jurićevo ponašanje. Nakon poraza, ali i očajne igre kod Elfsborga, navijačima je rekao kako mu je žao zbog poraza, ali da je primijetio veliki napredak u igri. Čini se kako Jurić nastoji pridobiti svlačionicu lijepim riječima i mekanim pristupom. To je već napravio kada je prihvatio zahtjev igrala da se ograniče jutarnji treninzi."

Za kraj su talijanski mediji dodali i o planovima koje je vodstvo Rome ove sezone predstavilo svojim trenerima, a tu se ponajviše radi o plasmanu u najelitnije europsko natjecanje:

"Juriću je kao zadatak postavljen plasman u Ligu prvaka. On je pobjedama u obje prvenstvene utakmice na dva boda od zone LP, ali problem je igra u zadnje vrijeme te to što u Europi nakon dva kola Europa lige ima samo jedan bod te mu sada s teškim rasporedom do kraja prijeti neprolazak u nokaut fazu. Roma to ne bi mogla podnijeti."

Kako je gore navedeno, Roma će sutra igrati u gostima protiv Monze. Trenutno nakon šest kola drži deveto mjesto s devet bodova, dva boda manje od četvrtog Intera koji zasad drži to posljednje mjesto koje vodi u Ligu prvaka iduće sezone.