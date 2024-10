VIDEO Vatreni asistirao u Europa ligi. Pogledajte ovaj Kramarićev potez

U susretu 2. kola Europske lige Hoffenheim je pobijedio kijevski Dynamo sa 2-0 uz asistenciju hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića. Nakon što je u prvom kolu remizirao kod Midtjyllanda, njemački bundesligaš je na svom travnjaku pobijedio Dynamo Kijev sa 2-0. Oba gola zabio je Adam Hložek, prvog u 22. minuti, a drugog u 60. minuti na Kramarićevu asistenciju. Hrvatski napadač je igrao do 74. minute kada ga je zamijenio Marius Bulter. Snimku asistencije vatrenog pogledajte OVDJE.

Real Sociedad je u San Sebastianu izgubio od Anderlechta sa 1-2. Baskijski sastav je poveo već u petoj minuti golom Pabla Marina, no Anderlecht je do kraja poluvremena okrenuo rezultat. Izjednačio je Luis Vazquez u 29. minuti, a prednost gostima donio je Theo Leoni u 40. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je umalo izjednačio, no udarac Orrija Oskarssona je završio u okviru gola. Hrvatski reprezentativac Luka Sučić nije nastupio za španjolski sastav.

Slavia i Ajax su u Pragu odigrali 1-1. Susret je imao ružnu uvertiru nakon što je došlo do sukoba policije i gostujućih navijača. Skupina nizozemskih navijača je pokušala upasti na stadion bez ulaznice zbog čega je došlo do sukoba. Ajax je poveo u 17. minuti iz kaznenog udarca. Ondrej Zmrzly je oborio protivnika, a sudac Treimanis pokazao na bijelu točku. Siguran je bio Branco van den Boomen. Domaćin je izjednačio u 67. minuti golom Tomaša Choryja. Ajax je od 75. minute igrao bez isključenog Yourija Baasa. Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo odigrao cijeli susret za Ajax.

Lazio je uvjerljivo porazio Nicu sa 4-1 upisavši drugu pobjedu. Pedro je doveo domaćine u vodstvo u 21. minuti, da bi Taty Castellanos u 36. minuti pogodio za 2-0. Do kraja poluvremena Jeremie Boga je smanjio. U nastavku susreta rimski sastav je zabio još dva gola, a strijelci su bili ponovo Castellanos (55) i Mattia Zaccagni (67-1m).

Tottenham je u Budimpešti pobijedio Ferencvaroš sa 2-1, također stigavši do druge pobjede. Bio je to susret koji je vodio hrvatski sudac Igor Pajač. Spursi su poveli u 24. minuti golom Pape Matar Sarra, u 86. minuti je Brennan Johnson zabio za 2-0, da bi u 90. smanjio Barnabas Varga.

Njemački bundesligaš Eintracht Frankfurt uvjerljivo je sa 3-1 u Istanbulu pobijedio Bešiktaš, Roma je na gostovanju u Švedskoj izgubila od Elfsborga sa 0-1, baš kao i PAOK kod kuće od FCSB-a, dok su Porto i Manchester United u "ljepotici večeri" odigrali 3-3. Nakon što je u prvom kolu prokockao 3-1 protiv Viktorije Plzen odigravši 3-3, Eintracht u drugom kolu nije ponovio istu grešku. Njemački sastav je "projurio" kroz Istanbul porazivši Bešiktaš sa 3-1. Gosti su poveli u 19. minuti golom Omara Marmousha s bijele točke, a samo tri minute kasnije Eric Dina Ebimbe je povećao prednost Eintrachta. Ciro Immobile je u 27. minuti mogao vratiti Bešiktaš u život, međutim nije realizirao jedanaesterac, Kaua Santos je obranio njegov udarac. Pobjedu njemačkog sastava potvrdio je Ansgar Knauff u 82. minuti. Domaćin je u poljednjim trenucima tek ublažio portaz golom Arthura Masuakua. Hrvatski napadač Igor Matanović igrao je za Eintracht cjeli susret, a u 67. minuti je postigao i gol, no poništen je zbog zaleđa.

Twente i Fenerbahče su odigrali 1-1. Michel Vlap je doveo nizozemski sastav u prednost u 29. minuti, a izjednačio je Dušan Tadić u 71. minuti. Dominik Livaković je branio za turski sastav.

Cijeli susret je odradio i Domnik Kotarski na vratima PAOK-a koji je u Solunu izgubio od rumunjske ekipe FCSB sa 0-1. Gol odluke zabio je Daniel Birliega u osmoj minuti nadoknade. Gosti su završili utakmicu s igračem manje nakon što je u 55. minuti isključen Darius Olaru. Dejan Lovren nema pravo nastupa za PAOK jer je stigao u Solun nakon isteka roka prijava za europsku sezonu.

Roma, koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, je izgubila na gostovanju kod švedskog Elfsborga sa 1-0, a gol odluke zabio je Michael Baidoo u 44. minuti iz jedanaesterca. Royale Union Saint-Gilloise i Bodo/Glimt su odigrali bez golova, a Franjo Ivanović je odigrao cijeli susret za domaći sastav.

Lyon je u Glasgowu deklasirao Rangers sa 4-1 ostvarivši drugu pobjedu. Malick Fofana je doveo goste u prednost u 10. minuti, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Thomas Lawrence. No, Lyon u 19. minuti dolazi do nove prednosti golom Alexandrea Lacazettea, a isti je igrač u sudačkoj nadoknadi prvog dijela zabio i za 3-1. Drugi gol na utakmici postigao je i Fofana u 55. minuti. Duje Ćaleta-Car je igrao cijeli susret za goste.

Porto i Manchester United su odigrali odličnu utakmicu koja je na koncu završila 3-3. ManU je već nakon 20 minuta vodio 2-0 golovima Marcusa Rashforda (7) i Rasmusa Hojlunda (20), no Porto je do kraja poluvremena uspio izjednačiti, a strijelci su bili Pepe (27) i Samu Omorodion (34). Obojica su bila zaslužna i za treći gol Porta, Pepe je upisao asistenciju, a mladi 20-godišnji španjolski napadač drugi gol. ManU je u 81. minuti ostao i s igračem manje nakon što je Bruno Fernandes "pocrvenio". Portugalskom veznjaku to je drugo isključenje u nizu jer je na "hlađenje" morao i u zadnjem ligaškom susretu protiv Tottenhama koji je porazio "Crvene vragove" sa 3-0. Engleski sastav je u Portu ipak izvukao bod, u sudačkoj nadoknadi je za 3-3 zabio Maguire nakon ubačaja iz kornera.

