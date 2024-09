Jurić započeo 'revoluciju' u Romi! Velikan se digao iz pepela i demolirao protivnika

Hrvatski trener Ivan Jurić upisao je fantastičan debi na klupi Rome pobjedom protiv Udenese s visokih 3:0. Tako je tek u petome kolu nove sezone Serie A rimski klub upisao svoju prvu pobjedu. Njome se s ukupnih šest bodova popeo na deveto mjesto, a Jurić je zadavši Udineseu prvi ovosezonski poraz najavio da rimski klub ubacuje u višu brzinu i da je snažna momčad s njime na čelu itekako sila zbog svi u prvom razredu talijanskog nogometa itekako trebaju brinuti. Njegova je momčad povela već u 19. minuti pogotkom Artema Dovbika uz asistenciju Stephana El Shaarawyja. Ztim je Paulo Dybala rezultat povisio na 2:0 pogotkom iz kaznenog udarca u četvrtoj minuti drugog poluvremena. Konačan rezultat postavio je Tommaso Baldanzi

Jurić je pohvale talijanskih medija zaradio već nakon prve utakmice što je na klupi naslijedio klupsku legendu Denielea de Rossija. "Jurićeva revolucija je počela", piše Il Messaggero te ističu igru jedan na jedan i veću vertikalnost kao stavke koje su stvorile veliku razliku u utakmici s Udineseom, a koje su Romi nedostale tijekom inicijalnih utakmica ove sezone. U nastavku je novinar Gianluca Lengula u tekstu napisao da je hrvatski trener od igrača zatražio "školsku" igru. U momčad nastoji uvesti organizaciju i red te povećati agresivnost na terenu. Ideja je da svki igrač prati jednog od suparničkih. Očito je bilo i da se Jurić za prvu utakmicu odlučio vjerovati nogometašima koji su u klubu već dulje vrijeme, a jedino novo ime u početnom sastavu bio je Artem Dvobik koji je prošle sezone odigrao nevjerojatno u Gironi, a formu je potvrdio i protiv Udinesea.

GALERIJA Nevjerojatna kiša se spustila stadion! Travnjak završio pod vodom, a utakmica odgođena

Kako nastavljaju u tekstu, De Rossi je smatrao da vratar također treba sudjelovati u izgradnji napada, dok Jurić to ne smatra obaveznim pristupom te se umjesto toga tijekom toga odlučio na gađanje napadača dugim loptama kako bi uveo što više jednostavnosti u igru. Osim toga, nastoji poboljšati pritisak na protivnika većom izdržljivosti svojih igrača trenirajući ih i nakon što su već iscrpljeni. Doista, čini se da Jurić najveću priliku karijere itekako namjerava iskoristiti i učiniti sve da vukovi žare i travnjacima pale Serie A. Nakon utakmice se na svoj dolazak u klub osvrnuo i sam Jurić.

"Kada sam stigao, igrači su bili jako iskreni prema meni, bili su tužni zbog toga što je Daniele De Rossi smijenjen. Cijenim to jer ponekad igrači to ne znaju sakriti, a moglo se vidjeti koliko su bili tužni. Dali su sve od sebe, ali svejedno nisu ostvarili dobre rezultate. Dobro smo radili proteklih dana. Postoje koncepti koje mogu promijeniti bez velikih problema. Čak bi i igrači kojima su se rugali mogli promijeniti raspoloženje. Dečki su zbilja razočarani zbog otkaza De Rossiju i sada sve žele dati za Romu", rekao je Jurić za talijanski Sky Sport.

"Vidjet ćemo koliko ćemo izdržati. Početna reakcija je bila odlična. Mislim da je ova momčad sposobna igrati u ovom stilu. Puno je novih igrača koji moraju pohvatati konce. Dajem zadatke koje neki odmah razumiju, dok je drugima potrebno vrijeme, to je normalno. Tražim pritisak, agresiju, kontrolu utakmice i brzo odigravanje lopte. Ovo je tek prva utakmica. Vidjet ćemo što će se događati u iduća dva tjedna", dodao je Jurić. Trenutačni ugovor hrvatskog trenera vrijedi do kraja sezone, a automatski će se produljiti ukolo se plasiraju u Ligu prvaka. Do sada je vodio Mantovu, Crotone, Genou, Veronu i Torino, a ovoga je ljeta odbio Hajduk, odluka koja se isplatila pošto je svega par mjeseci kasnije stigao poziv iz Rome za najveći angažman Jurićeve karijere.

VIDEO Sergej Jakirović dobio otkaz u Dinamu!