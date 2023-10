Hrvatski sportaš: Politički smo premaleni i nebitni, a drugi iza sebe imaju lobije i saveze

Teškaš Anđelo Kvesić nije uspio postati prvim hrvatskim karatašem koji će imati tri medalje sa svjetskih prvenstava. Nakon što je izgubio od kasnijeg svjetskog prvaka Francuza Filalija, a u borbi za broncu od olimpijskog pobjednika Sajada Ganjzadeha (0:1), Anđelo je ostao na dvije medalje koliko ih imaju i Jelena Kovačević i Junior Lefevre.

Poraz od olimpijskog prvaka

A borba s trofejnim Irancem (olimpijski pobjednik i bivši svjetski prvak) bila je igra živaca u kojoj je, očito, uspješniji bio Ganjzadeh koji je nakon borbe kazao:

– Kada u borbi za broncu pobijedite jako dobrog borca, onda je vaša radost tim veća. A Anđelo je jedan od najboljih teškaša svijeta. Prvi sam se put s njim borio 2016. godine kada sam ja bio svjetski prvak, a on osvojio broncu.

Ovaj put njihova je borba izgledala drugačije no obično, što je Ganzadeh ovako objasnio:

– Već prvog dana ozlijedio sam ruku pa na ovom prvenstvu nisam bio u najboljem izdanju, što se vidjelo i u momčadskom dijelu natjecanja. Naše borbe obično su imale puno akcije, puno napada i kontranapada, i završavale su s velikim brojem bodova. No zbog te ozljede ovaj put sam se trudio kontrolirati tatami i odgovaralo mi je da se sve rješava jednim bodom.

A on se dogodio 17 sekundi prije kraja i osvojio ga je Ganjzadeh, a s njim i prednost prvog boda (senshu) za slučaj da borba završi neodlučeno. A kako je sve to izgledalo iz kuta hrvatskog teškaša?

– To je bio taktički meč. On inače radi dosta ofenzivno, ima jak ritam sve tri minute pa sam se ja pripremio na to da radim više defenzivno s presretanjima i polukontrama. Tako je nekako i krenulo. Vrlo brzo sam ga bacio, no on se uhvatio s obje ruke za kimono pa ga nisam uspio zakucati. Nakon toga on se povukao u defenzivu. Nije me ni jednom napao, samo je čekao, a ja sam, nažalost, to malo kasno prepoznao. Kad sam ja krenuo u napad, on me presjekao i zaradio bod. Ja ga jesam pogodio u tijelo, no ta dva boda na žalbu nisam dobio jer suci u takvim situacijama u pravilu daju bod onome tko prvi pogodi. Nakon toga teško ga je bilo pogoditi jer se dobro brani. Ipak, na samom kraju uspio sam ga pogoditi, ali suci to nisu vidjeli kao moje bodove. Znate kako je, teško je očekivati da će takvo što suditi u posljednjim sekundama, i to protiv olimpijskog pobjednika.

Politički smo premaleni

A tu smo došli do teme koja mnoge hrvatske karataše žulja, a Anđelo o njoj glasno progovara:

– Mi i dalje nemamo sudački lobi. Politički smo premaleni, nebitni u odnosu na neke velike države i, kada se namjerimo na nekoga naše kvalitete, i kada je nešto li-la, i kada ti isti iza sebe imaju lobije i velike saveze, obično to ode na njihovu stranu. Da biste nekoga takvog pobijedili, vi taj dan morate biti znatno bolji.