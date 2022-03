Hrvatska više nije na vrhu: Srbija je nogometni vladar na prostoru bivše Jugoslavije!

Hrvatska nogometna reprezentacija i Dinamo posljednjih godina su bili razina za sebe u usporedbi sa zemljama bivše Jugoslavije, no nešto se unazad dvije godine počelo osjetno mijenjati i rezultati se polako naziru. Srpski nogomet uspješniji je od hrvatskog. Barem na klupskoj razini.

Reprezentacija im se s prvog mjesta kvalificirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru, baš kao i Hrvatska. Ali, umjesto Rusa, Srbi su morali svladati Portugal, što je objektivno teže. No cilj su na identičan način ispunile obje reprezentacije i to samo potvrđuje da Hrvatska ima klasu koja je postojana.

Srbi tu klasu na reprezentativnom nivou to tek moraju dosegnuti i Katar će ponuditi odgovor gdje su u tom smislu. A i ako završe to prvenstvo bolje nego Hrvatska, svejedno će trebati proći još neko vrijeme da bi se moglo sa širim usporedbama. Naime, svjetska bronca, srebro i plasman na 11 velikih natjecanja govore dovoljno sami po sebi. Stoga, okrenimo se klupskoj razini jer ona i jest povod priče...

Od sezone 2023./2024. će zbog uspjeha Crvene zvezde i Partizana imati dva predstavnika u Ligi prvaka. Nije to nova priča, nazirala se s krajem prošle godine, kad je Zvezda kao prvoplasirana direktno ušla u osminu finala Europske lige, a u Europi je prezimio Partizan pa dogurao do osmine finala. Kao i Zvezda u Europskoj ligi. U dvije utakmice kobni za beogradske klubove bili su Rangers i Feyenoord. Svejedno, otišli su korak dalje od Dinama, jedinog kluba koji "gura" Hrvatsku u europskim natjecanjima, dok ostali igraju ispod svojih realnih mogućnosti. I tako iz godine u godinu, uz pokoju iznimku kao Rijeka u sezonama dok se izborila do skupine Europske lige.

Foto: Uefa

Ako netko misli da je sve ovo pusta priča, službene ljestvice, koeficijenti i brojke u cijelosti, će ih razuvjeriti. Srpska Superliga se na Uefinoj ljestvici nalazi na 11. mjestu. To znači da ako osvajač Lige prvaka i kroz domaće prvenstvo izbori Ligu prvaka, Srbi od sezone 2023./2024. imati jedno zagarantirano mjesto u skupini tog natjecanja, a do drugog mogu kroz kvalifikacije. Ima tu još benefita, trećeplasirani klub ili osvajač Kupa će direktno u play-off Europske lige te uz to ima zagarantirani nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige, a četvrtoplasirana i petoplasirana momčad će u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Srbi su maksimalno iskoristili prilike i stigli do 33.375 bodova dok je 18. Prva HNL na 27.150. Znači, svi oni posrtaji protiv (polu)amaterskih klubova i propuštanja ulaska u Ligu prvaka protiv objektivno slabijih protivnika itekako su se obili o glavu hrvatskom nogometu. Bodovi se vrednuju od sezone 2017./2018. i uz Dinamo je samo Rijeka, upravo spomenute sezone i u sezoni 2020./2021., uspjela dosegnuti grupnu fazu europskog natjecanja. Dinamo je to učinio svake od pet vrednovanih sezona. I baš prije godinu dana nadmašio sebe samog pobjedom nad velikim Tottenhamom 3:0, čime je anulirano 0:2 iz prve utakmice osmine finala Europske lige.

Ukratko, srpski klupski nogomet ide uzlaznom putanjom. Hrvatski ostavlja dojam kao da također napreduje, no kad to treba dokazati u europskim natjecanjima, dojam je da najvišu razinu ima i drži isključivo Dinamo. O kojem ovisi previše... Što je velika šteta jer prošle sezone pet klubova ili pola liga, nastupilo je u europskim natjecanjima...

