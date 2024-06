'Evo kada smo trebali maknuti Modrića iz sredine. Često smo forsirali jedno pa imali problema'

Hrvatska nogometna javnost s pravom je nezadovoljna prikazanom igrom naše reprezentacije u susretu sa Španjolskom. Nitko ne može reći da je to bilo dobro, iako se spominju te prilike za pogotke koje je Hrvatska imala. Andrej Panadić kao igrač je iskusio veliko natjecanje, a sad kao trener može reći kako je on vidio tu našu utakmicu i 0:3 poraz.

Trebalo je maknuti Luku

– Prvo ću reći da je najlakše pričati kad je utakmica iza nas. Oni koji su davali savjete prije, to je uvijek bolje, najlakše je sada dijeliti pamet i donositi zaključke. Svatko ima pravo na to, ja mogu reći svoje mišljenje i neću biti previše kritičan. Negdje sam pročitao, a i razgovarao sam s prijateljima za vrijeme utakmice pa mi je došlo na pamet – nismo igrali ništa posebno, imali jesmo nekoliko prilika, ali to nije dovoljno, možda nam je trebao drukčiji pristup. Španjolska se jako dobro pripremila na nas, sad ne govorim o nama, ali moglo se vidjeti da im je cilj bio isključiti Modrića, a Ruiz je uz pomoć Pedrija to i napravio. Mislim da je u tom trenutku trebalo maknuti Luku iz sredine. Ako smo s igrom već željeli kretati od golmana, Modrić se tu mogao uključiti kao treći jer može razigravati s tih pozicija, ili pak da ode u vrh i otvara prostor za dečke s boka. Koliko sam primijetio, kad god smo forsirali taj izlazak od vratara, imali smo problema, a nismo bili spremni na drugi način igre – pričao nam je Andrej Panadić i objasnio što se moglo napraviti kad su nas već Španjolci tako visoko pritiskali:

– Imali smo naprijed Budimira, a neprestano smo željeli kretati s igrom od obrane. No, kad vidiš da ti rade takav žestoki pritisak na zadnju liniju, a svi su brzi, taktički školovani i jaki, onda se Budimira moglo koristiti, pomaknuti obranu dalje od našeg gola i onda planski odigrati dugu loptu na Budimira, a ne napamet, kao što smo odigravali pod pritiskom. Organizirano s dugom loptom prebaci se težište igre na njihovu polovicu i onda se nakon skoka koncentriraš na drugu loptu. Budimir je za to savršen, on će skočiti, a ostali pokupe tu drugu loptu i onda možeš biti opasan. Dakle, imali smo dvije opcije, osloboditi Luku da dođe bliže po loptu ili tu dugu loptu koju onda pokupimo. Pa Španjolci su najavljivali da će ići na zaustavljanje Luke i taktički su se odlično postavili. Mi brzinu nemamo, možemo igrom nešto napraviti. Ovako je Budimir sâm bio visoko i nije mogao ništa, jer su svi ostali bili predaleko od njega. To je olakšavalo situaciju Španjolskoj, jer nismo imali kompaktnosti da bismo osvojili tu drugu loptu. Linije su nam bile predaleko. Nije to moje pametovanje, to mi je prateći utakmicu palo na pamet.

Treba nam opcija B

Ono što je sad važno jest da naši igrači ne potonu, da ovakav teški poraz ne naruši atmosferu i da se što bolje pripremimo za srijedu i utakmicu s Albanijom, koja nam je sad ključna.

– Može poraz ostaviti psihološki trag, ali mi imamo vrhunske igrače, oni će se između sebe dogovarati. Nije važno tko je slabo igrao, tko je položio, a tko nije, već dalje ići hrabro kao na zadnja dva svjetska prvenstva. Pa nije ni tamo sve bilo idealno, a ispalo je odlično. Oni se mogu podići psihički, tu će i stožer napraviti posao s puno razgovora te osmisliti ispravnu strategiju s kojom ćemo igrati protiv Albanije i Italije. To su oni već unaprijed pripremili. Sad je važno imati i rezervnu varijantu, znam da to ni ja kao trener ne obožavam, svi volimo kad nam glavna varijanta prolazi, ali moraš imati i opciju B. No, ne treba promijeniti pet igrača – rekao je Andrej Panadić i kao zaključak dodao:

– Treba dobro analizirati Albaniju, vidjeti gdje su dobri, a gdje nisu. A nama ovo nije prvi put da smo loše odigrali ili izgubili, možemo se opet vratiti. Vidim i kod izjava igrača da dobro razmišljaju, u stilu 'ajmo sad odraditi te dvije kako treba'. Svi vjerujemo da možemo, ali i Albanija je opasna, dok me Italija ugodno iznenadila, jako je organizirana, ima točne linije kretanja, četiri su otraga, ali kad idu prema naprijed onda ostaju trojica, slično kao Manchester City.