FOTO Sjećate li se koliko smo nekada plaćali čvarke? Cijene bi vas mogle šokirati, skok je ogroman
Čvarci se već dugo smatraju svojevrsnim luksuzom kojim se Hrvati rado počaste u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, ali pitanje je tko će si ove godine uspjeti priuštiti omiljenu zimsku deliciju
Ovogodišnji skok u cijenama, osim uz sveprisutnu inflaciju, mogao bi do Božića biti i veći s obzirom na afričku svinjsku kugu. Stručnjaci upozoravaju na mogući kolaps domaće proizvodnje i značajna poskupljenja.
Kriza je u posljednjih mjesec dana eskalirala masovnom eutanazijom tisuća svinja na farmama u Slavoniji. Hrvatska je samodostatna u proizvodnji svinjetine sa samo 40 posto i ovisi o uvozu, što potvrđuju i podaci Ministarstva poljoprivrede.