FOTO Sjećate li se koliko smo nekada plaćali čvarke? Cijene bi vas mogle šokirati, skok je ogroman

Čvarci se već dugo smatraju svojevrsnim luksuzom kojim se Hrvati rado počaste u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, ali pitanje je tko će si ove godine uspjeti priuštiti omiljenu zimsku deliciju
Čvarci se već dugo smatraju svojevrsnim luksuzom kojim se Hrvati rado počaste u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, ali pitanje je tko će si ove godine uspjeti priuštiti omiljenu zimsku deliciju
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Naime, cijena čvaraka već sad se na omiljenoj zagrebačkoj tržnici Dolac kreće između 25 i 28 eura po kilogramu
Naime, cijena čvaraka već sad se na omiljenoj zagrebačkoj tržnici Dolac kreće između 25 i 28 eura po kilogramu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Vjeruje se da će do Božića i Nove godine poskupjeti s obzirom na trend s kraja 2024., kada su cijene dosezale 30 eura.
Vjeruje se da će do Božića i Nove godine poskupjeti s obzirom na trend s kraja 2024., kada su cijene dosezale 30 eura.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Dakle, u tri godine cijena je skočila za 33 posto. Ono što je, možda, još zanimljivije, jesu cijene iz 2010. 
Dakle, u tri godine cijena je skočila za 33 posto. Ono što je, možda, još zanimljivije, jesu cijene iz 2010. 
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Iz arhive smo iskopali fotografije s cijenama iz 2022. Onomad je na karlovačkoj tržnici, i to početkom prosinca, kilogram koštao 160 kuna, što je malo više od 21 euro
Iz arhive smo iskopali fotografije s cijenama iz 2022. Onomad je na karlovačkoj tržnici, i to početkom prosinca, kilogram koštao 160 kuna, što je malo više od 21 euro
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Prije 15 godina na tržnici Dolac kilogram čvaraka koštao je 79,90 kuna, odnosno, 10,65 eura po kilogramu.
Prije 15 godina na tržnici Dolac kilogram čvaraka koštao je 79,90 kuna, odnosno, 10,65 eura po kilogramu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovogodišnji skok u cijenama, osim uz sveprisutnu inflaciju, mogao bi do Božića biti i veći s obzirom na afričku svinjsku kugu. Stručnjaci upozoravaju na mogući kolaps domaće proizvodnje i značajna poskupljenja.
Ovogodišnji skok u cijenama, osim uz sveprisutnu inflaciju, mogao bi do Božića biti i veći s obzirom na afričku svinjsku kugu. Stručnjaci upozoravaju na mogući kolaps domaće proizvodnje i značajna poskupljenja.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Kriza je u posljednjih mjesec dana eskalirala masovnom eutanazijom tisuća svinja na farmama u Slavoniji. Hrvatska je samodostatna u proizvodnji svinjetine sa samo 40 posto i ovisi o uvozu, što potvrđuju i podaci Ministarstva poljoprivrede.
Kriza je u posljednjih mjesec dana eskalirala masovnom eutanazijom tisuća svinja na farmama u Slavoniji. Hrvatska je samodostatna u proizvodnji svinjetine sa samo 40 posto i ovisi o uvozu, što potvrđuju i podaci Ministarstva poljoprivrede.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/