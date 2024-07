Hrvatska legenda poslala oštru poruku Englezima: 'Ti ljudi toliko lažu... Sjetite se što su radili Đokoviću'

Mediji u Srbiji u prvi plan osim igre Novaka Đokovića na ovogodišnjem Wimbledonu stavljaju i ponašanje navijača prema njemu. Engleska publika mu zviždi, huče, vrijeđa ga, a Đoković im je nakon meča osmine finala i odgovorio sa sad već čuvenim "želim vam svima lakuuuuu noć". Dugo "u" bilo je izrečeno u stilu uzvika. Đoković nije igrao u četvrtfinalu zbog predaje bez borbe Australca Alexa De Minaura, a vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u petak u polufinalu.

Izjavu je za srpski Kurir glede svega toga što se oko Novaka Đokovića događa u posljednje vrijeme dao Nikola Pilić. Legendarni hrvatski tenisač, nekoć i izbornik naše Davis Cup reprezentacije stao je u obranu jednog od najvećih tenisača svih vremena:

- Ja nisam iznenađen. Njima jednostavno smeta da netko tko je bio prvi 420 tjedana ima ličnost i ima karizmu i još ima smisao za humor. Naravno, on zna da cijeniti i poštovati svoje protivnike, mnogo bolje nego neki drugi. Ali neka im malo smeta i što im više smeta to mi je draže - počeo je priču Novakov teniski otac. uz dodatak:

- Nisam ništa iznenađen, jer to je kod njih tako ne samo u sportu već i u kulturi. Toliko su lagali da ne mogu više lagati. Sve obrnuto kažu i to je opće poznato. Ja sam uvijek branio Novaka, jer čovjek nije ništa učinio, jedino što igra dobar tenis, a oni su protiv njega.

Podcrtao je Pilić da Đoković ne dobiva respekt kakav zaslužuje od strane engleskih navijača:

- Taj respekt koji on ima je možda samo 1/3 onoga što bi trebalo biti. Ja mislim da se to neće promijeniti, možda jedino kada prestane igrati, ali i tada je pitanje. Sjetite se što su mu radili u Australiji i on je toliko pametan pa šuti, ne kaže ništa i dođe sljedeće godine, osvoji i začepi im usta flasterom - zaključio je Pilić.