Hrvatska je u ovome svjetski fenomen: Imamo deset puta manji budžet od Njemačke, ali u samom smo vrhu

Hrvatski kuglački reprezentativci osvojili su ukupno šest medalja, od toga dva zlata, jedno srebro i tri bronce, na devetom Svjetskom prvenstvu koje je završeno u slovačkom gradu Breznu. Koliko su hrvatski predstavnici bili uspješni, govori i podatak da su prvenstvo okončali na visokom drugom mjestu u redoslijedu nacija.

Imširović prvakinja i rekorderka

Seniori su prvenstvo otvorili prvim krugom pojedinačnog natjecanja, a od ukupno 64 natjecatelja njih 32 plasirala su se u drugi krug, nakon čega se igralo principom jedan na jedan. Treba istaknuti izvrstan uspjeh hrvatske ženske i muške reprezentacije, jer se u drugi krug plasiralo jedanaest od ukupno dvanaest natjecatelja, a u treći krug njih devetero. Do medalje ih je došlo troje, i to Venesa Bogdanović, Nataša Ravnić i Hrvoje Marinović. Venesa Bogdanović je do brončane medalje došla kao 12. u kvalifikacijama sa 616 srušenih čunjeva, a zatim pobjedama nad Rachel Simon iz Francuske i Luisu Ebert iz Njemačke ušla u četvrtfinale, gdje je bila bolja od Austrijanke Fione Steiner. U polufinalu je bolja od nje bila Natalija Binova iz Češke. S druge strane Nataša Ravnić je do srebrne medalje došla kao 10. u kvalifikacijama sa 622 srušena čunja. Potom je svladala Oliveru Čikoš iz Srbije te dvije kolegice iz reprezentacije, Mateju Juričić i Amelu Nicol Imširović. U polufinalu je bila bolja od Austrijanke Julije Huber, a u finalu je Natalija Binova bila tek neznatno kvalitetnija te je slavila s 3-1 u setovima i 610-601 srušenim čunjem.

FOTO Premijerov 'touchdown': Plenkoviću pokazali kako se drži lopta za NFL, ministar uskočio

Među kuglačima Hrvoje Marinović u kvalifikacijama je bio 10. sa 672 čunja, a odmah u drugom krugu čekao ga je aktualni svjetski rekorder Congor Baranj iz Srbije. Odlično je Marinović odradio taj dvoboj te je u napetom duelu prošao dalje nakon čega je za samo pet čunjeva nadjačao Čeha Jaroslava Hazvu. U četvrtfinalu mu je meč predao Nijemac Christian Wilke, dok je Marinović u polufinalu zasluženo poražen od Nijemca Tima Brachtela. Posljednjeg dana natjecanja dijelile su se i medalje za kombinaciju, u kojoj je Amela Nicol Imširović uvjerljivo uzela zlato i postavila novi svjetski rekord u kombinaciji koji od danas iznosi 915 čunjeva. Kombinacija je zbroj najboljeg pojedinačnog nastupa (120 hitaca) i sprinta (2 x 20 hitaca). Osim u kombinaciji, Amela je srušila i svoj rekord u sprintu i postavila novi, koji je sad 240 čunja. Osim u pojedinačnom dijelu i kombinaciji, medalje su osvojili i Alen Kujundžić i Vanesa Bogdanović, koji su novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix, a Hrvoje Marinović osvojio je i broncu u sprintu. Kod žena za Hrvatsku su nastupile još Valentina Gal, Matea Juričić i Paula Polanšćak, a kod muškaraca Ivan Totić, Bojan Vlakevski, Branko Manev, Alen Kujundžić i Luka Bolanča.

Vlada daje 8000 eura

- Iskreno, očekivao sam četiri seniorke medalje, a osvojili smo dvije više što je super. U Slovačkoj se prije seniorskog SP-a održalo je Svjetsko prvenstvo do 18 i 23 godine i ukupno smo u te tri dobne kategorije osvojili 18 medalja. U ovom trenutku ispred nas po broju medalja je samo Njemačka koja ima deset puta veći budžet od nas i puno veću baza igrača i igračica. da ne govorim o uvjetima - rekao je Tonči Mikac, šef stručnog štaba hrvatske reprezentacije.

Naravno, nijedan naš igrač ili igračica ne bave se profesionalno kuglanjem?

- To je nemoguće. Svi naši reprezentativci ili su zaposleni ili studiraju. Čak i u jednoj Njemačkoj nema puno profesionalaca. U redu, može netko kod nas biti profesionalac u kuglanju ali vjerujte da bi živimo jako, jako skromno. Svi medaljaši bit će nagrađeni od naše Vlade, mislim da će dobiti po 8000 eura - zaključio je Mikac.