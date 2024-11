Hrvatska je pred velikim izazovom! Nakon europskog srebra, reprezentativci se natječu za novo odličje

Muscat, glavni grad Omana, bit će domaćin petog izdanja Socca svjetskog prvenstva u malom nogometu koje će se održati od 29. studenog do 7. prosinca ove godine. Hrvatska reprezentacija nalazi se među 40 sudionika, a u Oman odlazi s visokim očekivanjima budući da su ove godine ostvareni vrlo zapaženi reprezentativni rezultati.

Teška skupina

Podsjetimo, u svibnju su izabranici Dine Kovača osvojili srebro na Europskom prvenstvu u moldavskom Kišinjevu, dok su prije mjesec dana osvojili zlatnu medalju na Egejskom kupu na Kreti u Grčkoj. Uz sve to je NK Victory iz Vrsara osvojio i Socca Ligu prvaka. Što se tiče zadnjeg EP-a, nakon što su hrvatski reprezentativci završili na prvom mjestu u skupini, u osmini finala pobijedili su Cipar, u četvrtfinalu porazili Srbiju, a kartu za finale kupili su u pobjedom protiv Rumunjske u polufinalnom susretu. U teškom finalu ipak nisu uspjeli nadjačati reprezentaciju Kazahstana, aktualne svjetske i europske prvake koji su već u drugoj minuti poveli s 1:0. Hrvatska je posjedom i napadom bila dominantnija, no unatoč mnogobrojnim sjajnim prilikama naše reprezentacije, Kazahstan je uspio povisiti prednost na 2:0, a s tim rezultatom otišlo se na odmor. Naši reprezentativci pokušali su se vratiti u igru s golmanom igračem na kraju utakmice, ali to je samo rezultiralo još jednim pogotkom Kazahstanaca za konačnih 3:0 i ponovno je uslijedilo veliko slavlje aktualnih svjetskih i europskih prvaka.

– Mislim da smo bili zasluženo u finalu. Mi i Kazahstan definitivno smo bili dvije najbolje ekipe ovog EuroCupa, nažalost koštao nas je nešto slabiji ulazak u utakmicu, a vidi se i da su Kazahstanci dosta iskusniji u ovome sportu. Individualno imamo veću kvalitetu, ali presudila je njihova bolja uigranost. Ostaje žal zbog poraza, ali smatram da smo dostojno predstavili Hrvatsku i da nam nitko neće ništa zamjeriti – rekao je hrvatski reprezentativac Stjepan Perišić.

GALERIJA Ovo je novi stadion na kojem će igrati Dinamo! Radovi kreću ubrzo

Hrvatske reprezentativce čeka težak posao. Nalaze se u skupini H s vrlo neugodnim protivnicima, a riječ je o reprezentacijama Mađarske i Argentine uz Tunis i Južnoafričku republiku. Treba naglasiti kako iz svake skupine samo prve dvije plasirane reprezentacije prolaze u osminu finala.

– Skupina je vrlo zanimljiva. Mađarska će nam sigurno biti najveći izazov jer to je kvalitetna reprezentacija s kojom smo mnogo puta igrali pripremne utakmice. Protiv Argentine također očekujemo vrlo zahtjevnu utakmicu, dok su ostali protivnici za sada nepoznanice te ih moramo dodatno analizirati. Svakako ih moramo shvatiti ozbiljno i ne smijemo ih podcijeniti. Zbog kvalitete koju posjedujemo smatram da prolazak skupine ne bi trebao doći u pitanje. Veselim se Svjetskom prvenstvu u Omanu te se nadam da ćemo nastaviti sa serijom dobrih rezultata – riječi su izbornika Kovača, koji je dodao:

– Organizacija i ambijent u Moldaviji bili su na vrhunskom nivou, a posebno smo uživali igrajući pred punim tribinama. Nadam se da smo obradovali navijače u Hrvatskoj i da ćemo u Omanu na Svjetskom prvenstvu otići stepenicu više – izjavio je izbornik reprezentacije Dino Kovač.

Poznat popis igrača za SP

A poznat je i konačan popis igrača za ovogodišnji EuroCup u Moldaviji koji je sastavio Dino Kovač. Riječ je o spoju nekoliko iskusnih reprezentativaca koji su Hrvatsku već imali priliku predstavljati na velikim europskim i svjetskim pozornicama i nekoliko novih igrača koji će tek osjetiti čari igranja za reprezentaciju. Tako će Hrvatsku u Omanu predstavljati sljedeći reprezentativci: vratari Teo Klanjčić i Dominik Jelinić te igrači Karlo Darojković, Duje Medak, Ante Kovačević, Stjepan Perišić, Josip Haluška (C), Edi Ljubas, Mario Skorin, Borna Vidiček, Filip Bradarić, Ivan Hajdić, Zvonimir Filipović te Dorjan Franceković.

Raspored utakmica skupne faze – 30. studenog: Hrvatska – Mađarska (20 sati), 1. prosinca: Hrvatska – Južnoafrička Republika (17 sati); 2. prosinca: Hrvatska – Argentina (12 sati), 4. prosinca: Hrvatska – Tunis (20 sati).

VIDEO Youtuber Jake Paul izdominirao u osam rundi i pobijedio legendarnog Mikea Tysona!