Ronaldo otkrio kada planira ići u mirovinu! Vijest je odjeknula svijetom

Kapetan portugalske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Cristiano Ronaldo, rekao je da je cilj Portugala osvojiti Ligu nacija, a da će on završiti karijeru za "godinu dana ili dvije". Portugal je u petak navečer pobijedio Poljsku s 5-1, nakon što je prvo poluvrijeme završilo 0-0. "Drugo poluvrijeme je bilo spektakularno", izjavio je napadač saudijskog Al-Nassra u obraćanju medijima nakon utakmice u Portu. "Osvojili smo prvo mjesto u skupini, a to je ono što smo htjeli. Sretan sam što sam zabio dva gola", dodao je strijelac iz 72. i 87. minute utakmice. Portugal će u ponedjeljak gostovati u Hrvatskoj, koja je u petak izgubila s 0-1 u Škotskoj. "Cilj nam je osvojiti ovo natjecanje", poručio je Ronaldo iza kojeg je 215 utakmica i 135 golova za reprezentaciju.

Izbornik Roberto Martinez izjavio je na konferenciji za medije nakon pobjede nad Poljskom da Ronaldo neće igrati u Splitu. Izostavit će i ofenzivne igrače Bernarda Silvu (Manchester City), Pedra Neta (Chelsea) i Brunu Fernandesa (Manchester United) kako bi se odmorili i sačuvali od mogućih ozljeda. Portugal je, naime, uoči zadnjeg kola s Hrvatskom osigurao prvo mjesto u skupini s 13 bodova. Hrvatska ima 7, a Škotska i Poljska po 4. Dvije najuspješnije momčadi izborit će četvrtfinale koje se igra u ožujku. Ronaldo je rekao kako su nakon odmora u utakmici s Poljskom, sve riješili u drugom poluvremenu.

"Znali smo da moramo biti agresivniji, ali postojao je važan detalj, a to je da ne razgovaramo sa sucem, pogotovo ja. U drugom poluvremenu ušli smo snažno i nismo ništa propuštali. Početni pogodak Rafaela Leãoa, odličan gol, sve je olakšao", ispričao je. Ronaldo je prije dva mjeseca u pobjedi Portugala od 2-1 nad Hrvatskom postigao svoj 900. gol u karijeri, a do kraja karijere želi ih imati 1.000. "To o 1.000 golova mi uopće nije bitno. Normalno je što to želim, ali ne razmišljam o tome", napomenuo je. Bivši napadač lisabonskog Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa ima ugovor s Al-Nassrom do kraja sezone.

"Igračku karijeru planiram završiti za godinu ili dvije godine. Sada uživam u trenutku, motiviran sam na treninzima i utakmicama, a kada osjetim da to više nije tako reći ću da je dosta", rekao je. Za dva i pol mjeseca napunit će 40 godina. I dalje je standardni član reprezentacije. "Napunit ću 40 godina, idem polako i koristim svaki trenutak. Ono što najviše volim, jest igrati za Portugal", poručio je. Ronaldov odgovor je odjeknuo svjetskim medijima. Izjave slavnog Portugalca prenose ESPN, Sporting News, FootBoom i brojni drugi portal

S Portugalom je osvojio Europsko prvenstvo 2016. i Ligu nacija 2019., a ljetos je ispao u četvrtfinalu od Francuske. "Izgubili smo od Francuske na jedanaesterce, ali mislim da smo odigrali dobar Euro. Uvijek naučimo iz grešaka. Moramo razmišljati da ako ne možemo pobijediti na jedan način, moramo to postići na drugi. Potrebno je promijeniti čip", rekao je. Izbornik Martinez kroz Ligu nacija želi isprofilirati momčad s kojom 2026. namjerava nastupiti na Svjetskom prvenstvu.i.