Hrvatica o iskustvu iz Sibira: Vani je bilo minus 48, u ruskim kafićima bih molila vrećicu šećera

Nika Crevatini, bivša hrvatska reprezentativka u ritmičkoj gimnastici, još jednom je napravila sjajan posao. Sa svojim organizacijskim timom organizirala je 8. Aura kup, natjecanje koje je u kalendaru Međunarodnog svjetskog saveza, natjecanje koje je trenutačno po kvaliteti daleko najjače u Hrvatskoj. Još kada se dobroj organizaciji dodaju i dobri rezultati naših ritmičarki, onda je sve još ljepše. Tako je Gresa Ramadani osvojila seniorsku broncu u vježbi s trakom. S obručem je bila četvrta, s loptom peta, a s čunjevima šesta.

– Jako sam zadovoljna, osvojila sam svoju prvi FIG seniorsku medalju u karijeri. Prošle godine sam bila srebrna juniorka ovdje, također u vježbi s trakom. Mogla sam neke stvari i bolje odraditi, treba poraditi na tim greškama koje su se dogodile, ali sretna sam s medaljom – rekla je nakon finala 15-godišnja Ramadani.

Tamara Artić natjecanje je završila kao peta s čunjevima i trakom te šesta s loptom i obručem, a vježba s čunjevima na taktove "Rim Tim Tagi Dim" posebno je digla Cibonu na noge.

– Bila je povlastica predstavljati Hrvatsku ovdje. Na žalost, završila sam bez medalje, ali nema veze, to je sve samo još veći poticaj da radim i nadam se sljedeće godine nekoj medaljici – poručila je Artić.

Nika Crevatini, njezina obitelj i nekoliko roditelja ritmičarki prije devet godina u ovu cijelu priču oko Aura Cupa krenuli su "samo iz čiste ljubavi".

– Željeli smo tada pokrenuti nešto novo, inovativno, drukčije, pa smo tako prvi pokrenuli krunjenje seniorske kraljice, odnosno juniorske princeze ritmičke gimnastike. Sada svi nekako kopiraju naše kraljice, princeze... A mi svake godine pokušavamo još nešto novo izmisliti, stalno se trudimo Aura Cup dodatno podići, nasmijala se Nika i dodala:

Bitno je da se širimo i da budemo što veći, a stvarno smo postali jedan veliki projekt i na to sam ponosna. A naravno da želim još više. Voljela bih da dovedemo još veće natjecanje u Hrvatsku. Balkansko prvenstvo, Europski kup, Svjetski challenge kup... Voljela bih da dovedemo u Hrvatsku nešto veliko, ali ne samo jednom, nego da baš kao i Aura Cup postane tradicija – dodala je.

Ispričala je detalj jednog od odlazaka u Sibir koji bi trajao i po tri mjeseca.

– Trenirala sam od 9 ujutro do 20 sati navečer. Sjećam se da sam te 2008. došla na pripreme s viškom kilograma, a trebala sam se spremiti za nacionalno prvenstvo i kvalificirati se na Europsko prvenstvo. U nešto manje od tri mjeseca svaki dan bih smjela tek navečer pojesti zelenu kiselu jabuku i popiti topli čaj od kamilice. Te okuse pamtim i danas i do danas nisam pojela jabuku u tom obliku, a pogotovo ne s čajem. Tada je bilo -48 vani, a ja bih sama s busom ujutro putovala 45 minuta do dvorane. I radila cijeli dan, a da ne smijem jesti. Onda bih putem do dvorane ušla u neke male ruske kafiće i molila da mi daju vrećicu šećera ili bih ga ukrala. Sakrila bih ga u steznik i kada bi mi nakon nekoliko sati treninga bilo slabo, uzela bih po skrivećki malo šećera, on bi mi malo pomogao i nastavila sam dalje raditi. Sve ovo govorim sada kako bi ljudi znali da takvi načini treninga nikako nisu bili ni normalni ni zdravi. Danas sam ja ta koja svojim sportašicama i roditeljima priča o zdravom življenju, zdravoj prehrani, kada se treba ići spavati, kako uskladiti školu, treninge... Tražim balans u svemu. Zato je danas i roditeljima lakše dati djecu u ritmičku gimnastiku jer je ona puno drukčija nego nekada. Djevojčice uživaju na treninzima, vesele se, uživaju u svemu onome što ritmička gimnastika jest, a ona je predivan sport. Dođite sljedeća tri dana u Cibonu i vidjet ćete sami o čemu govorim – zaključila je Nika Crevatini.