Hrvati su u polufinalu Svjetskog prvenstva. Velikim preokretom srušili Grke

Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina nakon velikog preokreta u četvrtfinalu na bazenu uz Savu i 14-11 (2-5, 1-2, 5-1, 6-3) pobjede protiv vršnjaka iz Grčke.

Na poluvremenu je Hrvatska gubila sa 3-7, no u nastavku je bila uspješnija sa čak 11-4. Ključni trenutak utakmice bio je ulazak i obrana vratara Jakova Ćosića, koji je ponio titulu igrača utakmice. On je pokrenuo val pozitivne energije koji je vodio do pobjede.

Vlaho Pavlić zabio je četiri, a Maro Šušić tri gola za Hrvatsku, dok je Dimitrios Chatis bio četverostruki strijelac za Grčku. Hrvatska će u polufinalu u petak od 19 sati igrati protiv Španjolske.