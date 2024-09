Hrgovićev trener s 45 godina debitirao u profi ringu a Rađin sin sa 16 u amaterskom

U svijetu boksa vrlo je rijetka stvar da istu večer etablirani trener uđe u ring i da se i sam bori i da nakon toga vodi još tri meča svojih štićenika. I da, ktome, sve to završi pobjedama.

A upravo to dogodilo se u subotu navečer u prostranoj sportskoj dvorani OŠ Rugvica gdje je pred nekoliko stotina gledatelja u profesionalnom ringu debitirao Yousef Hasan. A riječ je o dugogodišnjem treneru Filipa Hrgovića (ponekad prvom, ponekad pomoćnom) koji se nakon, kako sam navodi, 150-ak amaterskih mečeva odlučio okušati i u profi ringu.

I ništa tu ne bi toliko bilo neobično da Jukiju nije 45 godina što se po stanju njegova tijela ne bi moglo zaključiti. Dakako, ne treba od ovoga raditi svjetsku senzaciju jer i protivniku mu Želimiru Kreziću ovo je bio tek četvrti meč ali kuriozitet svakako jest.

- Pobijedio sam prekidom u drugoj rundi, nakon nekoliko nokdauna. Htio sam da to traje više rundi no poslušao sam Hrgovićeve savjete i riješio to prije isteka predviđene četiri runde za koje sam imao dovoljno kondicije.

A Hrgovića te večeri u Rugvici nije bilo, a to bi tek bio kuriozitet da je borac u kutu svom treneru, jer je bio spriječen. Naime, koliko smo čuli, Hrga bi preko Atlantika trebao započeti pripreme za svoj sljedeći meč koji bi se mogao dogoditi krajem godine.

No, kad smo već kod Hrgovića bili smo prvi koji smo isporučili vijest o senzacionalnoj pobjedi Daniela Duboisa, onog istog koji je pobijedio našeg teškaša, nad Anthonyjem Joshuuom.

- Ma daj, zar stvarno!? Pa to je, na neki način, dobro za Hrgovića da se vidi od kako dobrog boksača je izgubio i to u meču u kojeg je ušao s nezacijeljenom arkadom i kondicijski načet jakom virozom. Kad je Filip pobijedio Zhenga mnogi su ga popljuvali a kada je taj isti Kinez dobio Joycea onda je ta pobjeda dobila na značaju. Slično bi moglo biti i s Duboisom - kazao je Yousef našalivši se na istu temu:

- Da je Hrga bio zdrav i da je pobijedio Duboisa, ja bih s njim ove subote bio na Wembleyju, a ovako sam završio u Rugvici.

A u toj istoj Rugvici, Juki je te večeri odradio dobar posao jer su sva tri njegova pulena - Lovro Pavčec, Andi Idrizi i Patrick Marić - izvojevali pobjede. Nema to prizvuk senzacije, jer su svi imali pobjedive protivnike, ali zanimljivo svakako jest.

- Mariću je ovo bio debi nakon samo tri mjeseca boksanja a u profesionalni ring prvi put je ušao i Idrizi, nećak slavnog karataša. Lovri Pavčecu ovo je bila šesta profesionalna pobjeda i ovo mu je bio test za predstojeće Prvenstvo Europe do 22 godine na kojem će, sa svojih 18 godina, nastupiti kao ulazno godište.

Te večeri, na dobro obavljenom poslu, Jukiju je čestitao i proslavljeni košarkaš Dino Rađa. A hrvatski počasnik Košarkaške kuće slavnih je i sam dolazio na treninge (rekreativne) kod Hrgovićeva trenera no ovaj put je imao razlog više. Naime, nakon godine dana treniranja, po prvi put se u borbi pred publikom, okuša Rađin 16-godišnji sin Niko.

Iz razgovora s Dinom sjećamo se da nam je govorio da mu sin trenira nogomet no Niko se nakon šest godina jurenja za loptom odlučio za boksačke rukavice. O ovom momku košarkaške visine (195 cm) dobro je krenulo što nam kazuje i njegov trener:

- Niko je za svoju visinu eksplozivan. Ima tatine sportske gene. Uostalom, kada je Dino dolazio na treninge jedan mi je ruski trener, gledajući ga kako udara u fokusere, kazao da dobro radi. Najprije nam je došao Dinov stariji sin Roko a nakon što je on prestao došao nam je najmlađi Rađa - ispričao je Juki i pohvalio se s još jednim debitantom od poznate sportske loze:

- Prvi put u ringu nastupio je i Antonio Milić, također 16-godišnjak, sin od starije sestre Filipa Hrgovićeva. I Filipov nećak trenira tek oko godinu dana i zanimljiv je materijal. Kad smo već sve ovo organizirali htio sam da i ti dečki okuse kako izgleda nastup pred publikom prije nego što krenu u službena natjecanja, prvenstvo grada pa prvenstvo države.

Debitirao je, rekli bismo uspješno, i glavni organizator Ivko Marić, poslovni čovjek koji se prihvatio i menadžerskog posla pa je oformio i promociju Ivko Boxing Promotion. Kao što rekosmo, priredba je bila izrazito lokalne razine, no po broju parkiranih automobila oko dvorane i okupljenih promatrača može se zaključiti da je izazvala zanimanje.