HND osudio istup Tudora: Novinari su u ovoj zemlji krivi za sve, i za loše igre Hajduka!

Igor Tudor, trener Hajduka odradio je danas konferenciju za medije uoči derbija 33. kola HNL-a. Na Poljud stiže odlični Osijek, a Tudor je odgovorom na pitanje koje mu je postavio kolega Antonio Juričić iz Slobodne Dalmacije odgovorio na neuobičajen način te je izazvao brojne reakcije o čemu više možete pročitati OVDJE.

Podsjetimo, kolega Juričić je pitao Tudora:

- Već neko vrijeme govorite da samo kritiziramo igru Vaše momčadi. Evo, kako biste vi ocijenili igru Vaše momčadi u post-korona eri? I koji bi segment izdvojili kao najbolji i najreprezentativniji onome što vi želite?

Tudor je odgovorio:

- Pozdrav Antonio, ja bih najprije čestitao tebi, čuo sam da ideš u trenere, da postaješ pomoćni trener juniora Solina. To je velika stvar za tebe i za Solin, možda i za Hajduk, možda i šire, jer ja sam uvjeren da će juniori Solina uskoro napraviti spektakl, da će to biti miks igre Cityja i Liverpoola, s Burnleyevim kontrama koje voliš, duga lopta na Antu ili kratka na Matu. Veseli me da će nogometni sladokusci napokon doći na svoje, da ćete napraviti u Solinu veliki napredak, i ja ću biti na tvom prvom susretu i dati ti podršku, samo pozitivu. Ja se jedino bojim da Brbić i oni koji budu vodili Hajduka u skoro vrijeme neće biti dovoljno brzi da te dovedu ovdje na Poljud, da će te uzeti neko drugi. A to bi bila šteta. A sad odgovor na tvoje pitanje, ja mislim da je najvažnije znanje. I za liječnika, i za novinara i za trenera. Mogu ti odgovoriti samo onako kako bi ti to složio, a to je da nije dovoljno voljeti klub i biti galamdžija, nego imati znanja, a na žalost toga nema. Kad nema znanja sve ostalo je uzalud. Eto, Antonio, to je odgovor na tvoje pitanje. Ja ti dolazim na utakmicu juniora Solina, napokon će se gledati dobar nogomet na ovim prostorima. Imaš moju podršku - poručio je Tudor.

Na ovakav istup trenera Hajduka, koji u posljednjih osam utakmica ima upisanih čak pet poraza i tek tri pobjede, reagiralo je i Hrvatsko novinarsko društvo.

- Sramotan, podcjenjivački istup Hajdukova trenera prema kolegi novinaru Slobodne Dalmacije Antoniju Juričiću. Da, da, gospodine Tudor, novinari su u ovoj zemlji krivi za sve pa za i loše rezultate Hajduka - poručili su iz HND-a.

Pitanje kolege i odgovor Tudora možete čuti i vidjeti na 6:55.