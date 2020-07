Pogledajte kako je Tudor odgovorio novinaru, javili se navijači: Ovo je sramota za Hajduk!

Igor Tudor, trener Hajduka odradio je konferenciju za medije prije derbija 33. kola HNL-a. Na Poljud stiže odlični Osijek.

- Ne bih otkrivao taktiku, imamo još jedan trening. Vidjet ćete sutra. Po meni je to manje bitno. Važnije su neke druge stvari, energija, stil, mentalni sklop, želja. Ja sam uvjeren da ćemo biti dobri. Osijek je uložio ogromne novce. Zrela su, iskusna ekipa, na svim pozicijama su izvrsno pokriveni. Cilj je da ih s pobjedom preskočimo i damo pozitivan vjetar za preostale tri utakmice - kaže Tudor koji je dodao:

- Jairo je dobar, odradio je četiri-pet treninga. Sigurno će početi, vidjet ćemo koliko će imati minuta u nogama.

Osjeća li se pritisak na momčadi?

- Tu je pritisak od prvog kola. Ja na svaku utakmicu i situaciju gledam kao na izazov. A kako gledaju igrači? To je posao na kojem radim od prvoga dana, od kad sam pričao o malom broju pobjeda vani i razloga zbog čega je to tako, sve je to povezano... Igramo pred našom publikom koja će nam siguran sam dati podršku i mi očekujemo pobjedu - jasan je Tudor koji je pohvalio Osijek.

- Mislim da je to momčad koja je selekcionirana i napravljena baš na dobar način. Vidim da ih svi hvale, trener radi posao. Oni igraju sjajno, a kod nas je kao drama, a u zaostatku smo samo dva boda - dodaje trener Hajduka pa odgovorio na pitanje novinara kojem je Tudor već ranije zamjerio kritike na igru Hajduka.

Novinar je upitao: Već neko vrijeme govorite da samo kritiziramo igru Vaše momčadi. Evo, kako biste vi ocijenili igru Vaše momčadi u post-korona eri? I koji bi segment izdvojili kao najbolji i najreprezentativniji onome što vi želite?

- Pozdrav Antonio, ja bih najprije čestitao tebi, čuo sam da ideš u trenere, da postaješ pomoćni trener juniora Solina. To je velika stvar za tebe i za Solin, možda i za Hajduk, možda i šire, jer ja sam uvjeren da će juniori Solina uskoro napraviti spektakl, da će to biti miks igre Cityja i Liverpoola, s Burnleyevim kontrama koje voliš, duga lopta na Antu ili kratka na Matu. Veseli me da će nogometni sladokusci napokon doći na svoje, da ćete napraviti u Solinu veliki napredak, i ja ću biti na tvom prvom susretu i dati ti podršku, samo pozitivu. Ja se jedino bojim da Brbić i oni koji budu vodili Hajduka u skoro vrijeme neće biti dovoljno brzi da te dovedu ovdje na Poljud, da će te uzeti neko drugi. A to bi bila šteta. A sad odgovor na tvoje pitanje, ja mislim da je najvažnije znanje. I za liječnika, i za novinara i za trenera. Mogu ti odgovoriti samo onako kako bi ti to složio, a to je da nije dovoljno voljeti klub i biti galamdžija, nego imati znanja, a na žalost toga nema. Kad nema znanja sve ostalo je uzalud. Eto, Antonio, to je odgovor na tvoje pitanje. Ja ti dolazim na utakmicu juniora Solina, napokon će se gledati dobar nogomet na ovim prostorima. Imaš moju podršku - poručio je Tudor.

Je li bio sarkastičan sami procijenite.

U komentarima ispod videa stigli su i komentari na Tudorovo ponašanje na konferenciji.

Ovo su samo od nekih.

- Čemu ruganje kad te pobijedi tko god hoće!?

- E moj Tudore, ti svojim arogantnim ponašanjem kojeg ni s čim ne možeš opravdati i ne zaslužuješ biti na mjestu na kojem jesi, cijela liga ti je očitala lekciju u nogometnoj igri, a ti na pitanje o komentaru igre svoje momčadi napadaš novinara koji ti je uputio konstruktivnu kritiku. Bojim se i pomisliti u kakvim bi ego-tripovima bio da i pobijediš koga i dočepaš se tog drugog mjesta.

- U kojem paralelnom svijetu živi ovaj Tudor? Nema igre, nema rezultata i još se ima obraza rugati. Sramota za Hajduk

- Ovo je sramota za jednog trenera Hajduka

- Tudore srami se, mislio sam da si čovjek, ali ipak ne...

Našlo se i par pozitivnih komentara.

- Tudore kralju!

- HŽV, idemooo Tudoreeee