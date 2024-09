Hit Dinamove sezone osvrnuo se na naklapanja iz susjedstva: 'Tu ne treba ništa komentirati'

Trojica nogometaša Dinama, Sandro Kulenović, Luka Stojković i Maxime Bernauer, jučer su se prisjetila kako je to bilo kada su oni išli u prvi razred osnovne škole. Naime, dinamovci su posjetili prvašiće u osnovnoj Školi Jabukovac. Doduše, više je bilo djevojčica u prvim razredima nego dječaka, no tko zna, možda i one jednog dana krenu u nogomet. OŠ Jabukovac možda i nije slučajno izabrana za posjet. Naime, na mjestu gdje se nalazi škola održan je prvi trening u povijesti GNK Dinamo. Klub je osnovan 26. travnja 1911. godine pod imenom Građanski. A 18 dana kasnije na prostoru ove škole održan je prvi trening, odnosno prvo okupljanje igrača.

– Moj prvi dan škole bio je prije 17 godina, iskreno ne sjećam se tog dana previše. Na kratko sam se vratio u svoje dane djetinjstva, kada je sve bilo bezbrižno, kada je sve bio super, kada nije bilo briga. Lijepo mi je bilo vidjeti ovu djecu kako se vesele školi – rekao je Sandro Kulenović.

U petak na Maksimir dolazi Hajduk. Lijepa su sjećanja na posljednji susret kada se postigli pogodak u polufinalu kupa?

– Derbi je sam po sebi derbi, ne treba neka posebna najava. U kakvom je god tko stanju, svejedno, ide se na kost. To je posebna utakmica, sve je moguće. Igramo doma, u dobrom smo naletu. Svašta smo prošli u prošloj sezoni, znamo koliko smo radili da dođemo u pozitivan niz i sad se u njemu želimo zadržati. I ne vratiti se u negativne vode. Što se tiče te zadnje utakmice, svježa su sjećanja, to mi je najdraži gol u karijeri, prvi derbi koji sam presudio. Ali, ne živi se od prošlosti, vjerujem da mogu to ponoviti i da ćemo i u petak slaviti – istaknuo je Kulenović.

Dosta igrača Dinama bilo je u reprezentaciji. Kako ste zadovoljni njihovim igrama?

– Dobra je stvar što su četvorica iz Hrvatske igrali u nedjelju, a ne u utorak, imat ćemo dosta vremena za pripremu, cijeli tjedan a ne dva, tri dana. Drago mi je što je Pero Sučić debitirao, ponizan je dečko koji je to zaslužio svojim radom. Petko i Pjaca, su iskusni, ne treba o njima pričati. Bati je odigrao poluvrijeme u Portugalu, to mu isto puno znači. Imamo četiri reprezentativca, to govori o snazi Dinama.

Hoćete li vi uskoro biti peti?

– Nikad me nije zanimala individualna statistika, ali pokušat ću nastaviti u tom tonu, da pomognem momčadi. Naravno da mi je to san, prošao sam sve selekcije, naporno ću raditi i možda jednom zaslužim poziv - kaže Kulenović.

Pričalo se da bi mogli igrati za BiH?

- Tu ne treba ništa komentirati.

Hajduk je neka vrsta pripreme za ono što slijedi sljedeći tjedan, utakmica protiv Bayerna u Münchenu, u prvom kolu Lige prvaka?

– Cilj je pobijediti u derbiju, nadamo se da ćemo igrati pred rasprodanim stadionom. I onda idemo na Allianz Arenu uživati jer smo to zaslužili svojim radom. Velika utakmica, na kultnom stadionu, idemo tamo uživati. To su utakmice za koje se živi – zaključio je Kulenović.

Luka Stojković također se prisjetio svojih školskih dana.

– Da, ovaj posjet prvašićima vratio me u ne tako davnu prošlost. Što se mene tiče, bio sam više izvan škole nego u njoj zbog nogometne karijere. Baš su mi slatki ovi klinci, samo se smiju, a i ja sam bio takav kao mali. Svim novim školarcima mogu samo poručiti da ispune sve svoje želje – rekao je Luka.

Stiže derbi s Hajdukom.

– Uvijek kada igramo protiv Hajduka, pojavljuje se ta jedna euforija prije i poslije utakmice. Naravno, utakmice s Hajdukom uvijek su posebne, uvijek su drukčije od ostalih u HNL-u. Vjerujem da će tribine biti dobro ispunjene i vjerujem da će nam gledatelji biti dvanaesti igrač. Očekujem našu dobru utakmicu i pobjedu – priča Stojković.

Kako vidite trenutačni Hajduk?

– Vidim ih kao kvalitetnu momčad, znamo sve njihove opasnosti, imaju jako dobre igrače. Ali, mi prvenstveno gledamo sebe, ne zanima nas previše tko je s druge strane.

Nakon Hajduka slijedi Bayern?

– Oduvijek sam navijač Bayerna, dosta ih pratim. Ne mogu vjerovati da mi se ispunio dječački san da zaigram protiv njih, na kultnom stadionu. Bit će to za sve nas jedno veliko iskustvo, Nadam se da ćemo se na velikoj sceni pokazati na pravi način – zaključio je Stojković.