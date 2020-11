Hajduk procijenio da neće narasti, a ‘mali’ sada ima 195 cm

Jedna priča kaže da je iz Hajduka otpisan jer je tamošnja struka procijenila da neće narasti dovoljno za vratarske standarde. Još bolje zvuči to da je ‘mali’ Nediljko u samo godinu dana nakon odlaska iz Hajduka narastao gotovo dvadesetak centimetara. No nije ovo priča o Hajdukovim promašajima. Baš suprotno. Ovo je priča o jednom uspješnom mladom sportašu. Uostalom, Nediljko Labrović, već dvije godine prvi vratar Šibenika, nema negativnih emocija u vezi s načinom na koji je otišao iz Hajduka.

– Svakom djetetu iz Cetinske krajine san je jednom igrati u Hajduku. Nogometom sam se počeo baviti u Glavicama sa sedam godina, a već nakon godinu i pol otišao sam u Hajduk. Za mene je to bilo ispunjenje sna. Bilo je to lijepo iskustvo jer sam sazrijevao kroz Hajdukovu omladinsku školu natječući se s ponajboljim europskim klubovima na raznim turnirima. No, nakon pet godina odlučio sam otići u Adriatic jer sam zaključio da ću tamo imati kontinuitet branjenja...

Runje ostavio snažan dojam

Dakle, u Hajduku su ipak zaključili da niste dovoljno dobri?

– Bila je to moja procjena. Važno mi je bilo razvijati se.

Činilo se da je povratak u sinjski Junak te jeseni 2014. godine korak unatrag, no Labrović je kroz kadetski i juniorski staž stasao do seniorskog nogometa.

– U Junak sam došao s 15 godina, a dvije godine poslije počeo sam braniti na seniorskoj razini. Ta sezona i pol u trećoj ligi puno mi je značila za razvoj.

U Cetinskoj krajini rođeni su brojni talentirani vratari. S Nediljkom Labrovićem samo se nastavila ta priča. Je li mu neko od prethodnika poslužio kao uzor?

– Jedno sam vrijeme trenirao s Ivicom Roguljićem, on je vrhunski trener. Snažan dojam na mene je ostavio i Vedran Runje. Njegov stil branjenja mi se sviđa. Dobar sam s njegovim sinom Rokom, a i bratom Zlatkom.

A ima možda i simbolike što je poziv iz Šibenika stigao u ljeto 2018. godine. Svaki Hrvat zna što je radio tog ljeta...

– Ne znam ima li simbolike, ali SP u Rusiji poklopio se s mojim prvim seniorskim transferom. Sretan sam što sam odabrao Šibenik. Drago mi je što su mi pružili priliku.

Teško da je mogao pretpostaviti kako će u samo dvije godine doći do statusa prvoligaškog vratara.

– Naravno da to nisam očekivao. No uvijek sam vjerovao da mogu doći do prvoligaške razine. Samo je trebalo to pokazati na terenu. Imao sam sreću što sam igrao u dobroj momčadi koja je odmah izborila prvu ligu.

A što je to ovu momčad Šibenika gurnulo prema tako dopadljivom ulasku u prvoligaško društvo?

– Kvaliteta momčadi, ali i zajedništvo. Naravno, važan je i način na koji treniramo. Trener Krunoslav Rendulić sjajno je posložio priču i poseban sustav treninga. Drago mi je da se to tako projiciralo na naše utakmice. Možda smo u početku bili malo pod dojmom, no stvari se polako slažu.

Sluša rock i čita Dostojevskog

Što je za njega značila pobjeda nad Hajdukom?

– Pobjeda kao i svaka druga. Ponavljam, nemam nikakvu negativnu emociju u tom smislu. Nema nikakvih repova iz prošlosti.

Čini se da su dobre igre momčadi sa Šubićevca opet podigle posebnu sportsku energiju u Šibeniku...

– Ne osjećamo se kao zvijezde, no osjeća se koliko je ozračje u gradu pozitivno. U ovom je trenutku jako lijepo biti navijač, ali i igrač Šibenika.

Što očekujete do kraja sezone?

– Ne opterećujemo se. Prva sezona je najteža, a najvažnije će biti osigurati ostanak.

Koje su vaše ambicije?

– Nastaviti braniti na ovoj razini. Ne razmišljam dugoročno. Fokusiran sam na uspjeh sa Šibenikom.

Tko je osoba koja je najviše utjecala na vas?

– Moj otac Stipe koji je uvijek bio uz mene i još kao klinca vozio me na treninge u Hajduk, odnosno Adriatic.

Što radi kada nije u nogometu?

– Volim pročitati dobru knjigu, pogledati film, poslušati dobru glazbu... Čitam sada trilogiju Millennium Stiega Larssona... Trenutačno sam u fazi krimića. Ove zime mogao bih se prebaciti na ozbiljniju literaturu. Vjerojatno ću čitati Ruse, na primjer Dostojevskog.

Njegovo glazbeno opredjeljenje je rock.

– Tako je. Pearl Jam mi prvi pada na pamet – zaključio je Labrović.