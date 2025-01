'Hajduk i Rijeka su užas, Gattuso to kaže. Sjever ih sramoti, a Livaju koštaju gluposti'

Znate li tko je postigao prvi pogodak u povijesti HNL-a? Bio je to Željko Adžić 1992. godine u dresu Dinama na asistenciju Petera Vigha kojeg je Vlatko Marković doveo iz Mađarske i koji je brzo nestao s naše nogometne karte. No, Adžić je na toj karti ostao, ne samo zbog tog pogotka Cibaliji za kojeg mu je trebalo manje od jedne minute, već i zbog svega što je napravio u svojoj karijeri.

U izboru za najboljeg hrvatskog nogometaša u 2024. godini dvojbi nije imao.

- Jedino normalno je reći - Modrić, sve je osvojio. On je uvijek i svake godine sve bolji gdje god je igrao, a to je problem s igračima koji ne napreduju, dok je on uvijek napredovao, valjda će u 40. godini igrati još bolje. A tu genetiku nemoguće je prepoznati, on je trenirao kao i "Ivica i Marica" pored njega, a on može a ovi drugi ne mogu, tako je bio i Brozović, on može a drugi ne mogu, a treniraju isto – kaže nam živopisno Željko Adžić.

Ni ono Joška Gvardiola dvojbi nije bilo.

- U najboljem je klubu, do malo prije bili su najbolji na svijetu, a on igra beka i zabija golove. Mene oduševljava što kod njega ne vidiš nimalo treme, pa ni kad je došao u City.

Zadnji vezni je jako bitan

Dojam je da City ima istih problema kao Dinamo, s nekoliko ozljeda došao je i pad forme i u problemu su kao i plavi?

- Znao sam se ispružiti pred TV, gledati prstiće na nogama i vidim tog Rodrija. Kažem supruzi, svaka mu čast, a njoj nije jasno koga hvalim. A čovjek priđe nekom igraču i ne dobije loptu, a ja oduševljen. To što on radi ne može svatko, on trči, on je mantinela, odvuče igrača. A mi se sad čudimo kad Dinamo ima probleme jer nema Mišića. Na prvu ti se čini da je to ništa, a on je jako važan za momčad, zna kad doći, otići, kad odigrati od prve a kad ne, kad prebaciti težište s jedne na drugu stranu, to je nezamjenjivo, zadnji vezni je jako bitan, pogotovu kad imaš stil igre kao Dinamo, on ti je taj početak svega – veli Adžić.

Na popis najboljih stavili ste i malo poznatog Martina Sekulića?

- Moramo malo gledati i na druge lige, dečko je najbolji strijelac ruske druge lige – objasnio je Adžić.

Dinamo zaostaje sedam bodova, i prošle sezone je bio u minusu pa na proljeće, kad je završio s Europom, sve nadoknadio, može li i sad?

- Normalno da može, Hajduk ima problem kontinuiteta, nema konstantu. Igraju protiv Dinama na silu i dobiju jer su bacili sramotne topovske udare, nakon drugog udara se treba prekinuti utakmica, ali se kod nas ne prekida, oni sve rade na silu. Prošle sezone sa stranim sucima su mislili da će nešto napraviti, pa nisu. Vjerujem da bi strani suci prekinuli utakmice zbog tih baklju i udara. Ne može Hajduk biti prvak dok se tako ponaša, svaka čast Livaji, ali oni nisu pobjednici. Pa i Livaja je propustio neke utakmice zbog svojih gluposti. Nije lako igrati u Dinamu jer uvijek moraš pobijediti, u Dinamu ti za pobjedu i gol u rašlje ne plješću, a ako fulaš, svi ti fućkaju. Hajduk to nema jer u svaku utakmicu njima je važno da u nekoj minuti bacaju baklje i udare i 20 minuta igramo sramotno s prekidima, gledamo maglu, a dole ne možeš disati, vani se to prekida. Ima tamo normalnih ljudi, ali to je sramotno i nešto treba napraviti, sjever ne plaća ulaznice, a kako ćeš uvesti reda, zar su hajdukovci ti zbog kojih se plaćaju kazne? Zato Dinamo ima sreću što ima takvog rivala.

Dinamo u jednoj polusezoni ima trećeg trenera, nisu li plavi malo počeli previše lutati?

- To je nezgodno, jer pitanje je tko odlučuje, tko je i zašto doveo Bjelicu, a neke stvari iznutra nećemo nikad znati. Tko je sportski direktor Dinama, na osnovu čega, po kojim kriterijima, učiš li se u Dinamu biti sportski direktor? Ma pita nje je i stvaramo li igrače, trenere i sportske direktore, a mi sportskog direktora nismo stvorili. Sportski direktor mora znati sve o nogometu. Nogomet je jako škakljiv a svi mislimo da sve znamo. Sportski direktor mora znati sve o nogometu i onda on razgovara s Bjelicom i pitaš ga, karikiram, što hoćeš od Petkovića, je li on ozlijeđen, ako znaš da ne može trčati, možeš li ga tolerirati? Sportski direktor dovodi nekog tko zna, a kad tako mijenjaju, a najjednostavnije je mijenjati trenera, ipak je previše, a to pokazuje da imaju problem – priča Adžić.

Tko je plavima veći rival, Hajduk ili Rijeka?

- To je tu negdje, gledao sam derbi Rijeka – Hajduk i najviše je statistički bilo – auta. Njima lopta ispada s terena 110X65, pa igralo se 12,5 minuta, to je nevjerojatno, dosta naših utakmica je takvo. Ako netko od te dvije momčadi osvoji prvo mjesto onda je Dinamo zbilja loš, pa sam Gattuso kaže da je loše, da je užas, a čovjek zna nogomet.

Prva četiri kluba nam vode stranci, nije li to neobično?

- Niti stvarno ni trenere, ni sportske direktore, a ni igrače. Čim puno mijenjaš znači da griješiš u radu, pa nisu treneri svemogući, moraš i njima pomoći, a to je taj sportski direktor koji onda kaže treneru da nemamo igru u fazi napada. Dakle, u školi ti profesor pokaže na ploči i ja ponavljam i tako se uči i u nogometu. Ako ne znamo u trećoj zoni doći do gola, radiš trening i sportski direktor gleda trening i gleda kako se radi. Bilo bi jednostavno reći 'ajmo svi igrat k'o Messi', e pa to ne ide. Struka je kod nas podcijenjena. Napadaju Petkovića i kažu da je 'zajebava', i ja sam mislio da je lijen, ali nije istina, on daje maksimum, samo tako izgleda. Nogomet je jako težak, imaš energije za malo sprinta, pa sustav kisika mora to obnoviti, srce radi jako, moraš hodati 3-4 minute da obnoviš tu energiju. Netko to treba objasniti ljudima, pa ja sam prvi za prsa hvata Brunu jer nisam znao to što sad znam, a on je razvio neke druge stvari - ima vic, kreaciju, prevaru da zbije gol Brazilu.

Bio sam hajdukovac

Vas više nema u nogometu, zašto?

- Ima, u Ravnicama sam, bivšem Tekstilcu kao predsjednik kluba.

Znate li tko je postigao prvi pogodak u povijesti HNL-a, sjećate li ga se?

- Hahaha, sjećam se, moj prijatelj hajdukovac me nedavno ponovno podsjetio. Eto, i ja sam bio do 12., 13. godine hajdukovac, 70-ih je godina Hajduk sve osvajao, a klinci uz uz najbolje ali onda sam došao u Zagreb i sreo Mlinarića i ekipu 1982. godine i od onda sam još veći dinamovac nego što sam ikad bio hajdukovac.

Kako ide posao s vinarijom i ugostiteljstvom?

- Dobro, može se živjeti od toga.

Jeste li vinar ili vinogradar?

- Oboje, imamo vinograde i vinariju.

Koliko proizvodite, prije četiri godine ste rekli da ste na oko 100.000 butelja?

- Sad smo namalo više, za četvrtinu.

Imate neku posebnu butelju za Cannavara ako s Dinamom osvoji naslov prvaka?

- Imam, pripremit ću nešto, čuo sam da je dobar tip – zaključio je Željko Adžić.