Hajduk dovodi snažna pojačanja, ali pred njima je težak zadatak. Ova su ključna pitanja još otvorena

Hajduk polako otkriva svoje karte na zimskom tržištu. Prva dva igrača koja su predodređena za poboljšanje momčadi u nastavku borbe za toliko željeni naslov prvaka jesu 24-godišnji Michele Šego i 26-godišnji Jan Mlakar.

Uzevši u obzir dosadašnji ovosezonski učinak svih ofenzivnih igrača Hajduka koji se ne zovu Marko Livaja, takva dva poteza nimalo ne čude uoči proljetnog dijela HNL-a. Hajdukova je obrana ove sezone bila uglavnom stabilna i na visokoj razini, napad je dio koji je 'štekao' (opet ne računajući Livaju). O tome će najbolje reći podatak o sudjelovanjima u golovima. Dok je Hajdukova desetka uvjerljivo prva u toj kategoriji s čak 18 direktnih sudjelovanja u golovima u ligi (10 golova i 8 asistencija), njegovi prvi pratitelji na tom popisu tek su na brojci od četiri direktna sudjelovanja, a to su Anthony Kalik i Ivan Rakitić.

Livaja od krvi i mesa

Nije samo stvar u brojkama, tko god je gledao ovosezonske utakmice Hajduka jasno mu je kao dan koliko klub po pitanju ofenzivnog učinka ovisi o Livaji. Potezi Hajduka jasno nam upućuju na logičnu želju da se, koliko god je to moguće, Livaju rastereti. Naravno, on će i dalje biti prva i glavna prijetnja u kadru Hajduka, no misao je vodilja s ovim pojačanjima da ne bude baš sve na leđima najboljeg igrača te da će Hajduk morati pobjeđivati i kad Livaja nema svoj dan. Na kraju krajeva, i on je 'od krvi i mesa', i on će morati imati takve slabije trenutke u svojoj formi. Koliko će Šego i Mlakar moći pridonijeti u ulozi Livajinih 'pomoćnika' s pravim učinkom, to ćemo tek vidjeti u nastavku sezone. Međutim, možemo proučiti zbog kojih su kvaliteta dovedeni, što se od njih na terenu očekuje i na koje bi načine po svojim karakteristikama teoretski mogli pridonijeti.

Šego je po gotovo svim parametrima najbolji krilni igrač lige u prvoj polusezoni. U Varaždinu je uistinu pružao iznimne izvedbe, a najbolje nam govori ocjena naših partnera iz Sofascorea, koja je uvjerljivo bolja kod Šege (7,35), negoli kod bilo kojeg ofenzivnog igrača Hajduka koji nije Livaja, dakle Biuka, Kalika, Durdova, Pukštasa, Bambe i Trajkovskog (svi ispod 6,90). Šego je u ovoj sezoni daleko ispred svih tih imena golovima, asistencijama, udarcima po utakmici, ključnim dodavanjima i pretrpljenim prekršajima. Ovaj zadnji element iznimno je važan jer pretrpljeni prekršaji u najvećem broju slučajeva predstavljaju nezaustavljivost određenog igrača na propisan način, drugim riječima predstavljaju moć. A Šego je u toj kategoriji prvi u ligi, kao i po udarcima, kojih ima više čak i od Livaje.

Ono što se kod Šege još ističe jest njegovo ubrzanje s loptom i progresivno vođenje lopte, što znači da bi Hajduku u tranzicijama mogao donijeti iznimno puno. Možda se na prvi pogled to čini nepotrebnim, no poznavajući Gattusov stil u Hajduku, bijeli se vrlo često u utakmicama povlače pri pozitivnom rezultatu (svjesno ili nesvjesno), što ostavlja golem prostor za tranzicijske situacije u kojima dosad nisu bili pretjerano efikasni. Igrač koji se dokazao ponajboljim tranzicijskim igračem lige u prvoj polusezoni upravo je Šego, i to bi Hajduku u teoriji trebalo donositi češća odlaženja na veći broj pogodaka prednosti nego što je to dosad bio slučaj u ovoj sezoni (samo tri ligaške pobjede s više od jednog gola razlike). Naravno, svi koji imaju iskustva reći će vam da je dres Hajduka mentalno puno 'teže' nositi nego dres Varaždina, ali prikazani preduvjeti za uspješnu akviziciju u Šeginu slučaju itekako su tu.

Dokazan učinak Slovenca

Dok bi se Šego trebao gotovo pa sigurno smjestiti na lijevo krilo u prvoj postavi, pravo je pitanje gdje će se smjestiti Jan Mlakar. Prvotimac slovenske reprezentacije polivalentan je napadač koji u nacionalnoj selekciji igra lijevo krilo. Tu je poziciju igrao i u završnici svojeg prvog perioda u Hajduku, no budući da je Šego doveden za tu poziciju, a da je tu i Stipe Biuk, teško je vjerovati da se za tu ulogu dovodi i Mlakara. Stoga postoje tri teorije po pitanju njegova dolaska, a svaka u nekoj mjeri ima smisla. Prva je ta da Mlakar treba biti zamjena za Livaju jer u kadru ne postoji prava zamjena. Druga teorija iz klupskih kuloara govori nam da Gattuso zaista želi prebaciti Livaju na poziciju 'desetke', odnosno ofenzivnog veznjaka, čime bi Mlakar onda bio prvi centarfor. Treća teorija, pak, govori da bi Mlakar uzeo poziciju desnog krila ispred imena poput Durdova, Bambe ili Pukštasa. Ono u što su u Hajduku sigurni jest činjenica da Mlakar, na kojoj god poziciji igrao, može donositi konkretan učinak u obliku golova, jer je dokazao da je u 'eri Marka Livaje' osim njega jedino on uspio probiti brojku od 20 pogodaka.