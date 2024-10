Gvardiol se javio nakon ozljede! Evo što kaže nakon zabrinjavajućih prizora na terenu

Tottenham je domaćom pobjedom nad aktualnim prvacima Engleske, Manchester Cityjem, izborio plasman u četvrtfinale Carabao kupa. Premda "građanima" ovo natjecanje nije bilo prioritet, od poraza su veći problem za Pepa Guardiolu ozljede Manuela Akanjija i Savinha. Povrh svega, na kraju utakmice je na teren legao Joško Gvardiol i trebala mu je biti ukazana liječnička pomoć.

Vatreni je ušao u prvome poluvremenu umjesto Nathana Akea, a 15 minuta prije završetka susreta dobio je udarac laktom u glavu. Nakon posljednjeg zvižduka legao je na travnjak. Do njega je došla klupska lječnička ekipa. Gvardiol nije dobro izgleda, a Guardiola je zabrinuto došao do njega. Nakon susreta nije znaš to se točno događa s nekolicinom važnih igrača.

Ipak, nakon susreta se putem Instagrama oglasio Joško Gvardiol. "Hvala na podršci, mi nastavljamo dalje s fokusom na subotnju utakmicu", napisao je Joško uz fotografiju s jučerašnjeg susreta. Nije spomenuo potencijalnu ozljedu, no točne informacije bit će poznate u petak kada će Guardiola odraditi redovnu konferenciju s novinarima.

Nakon perioda prilagodbe, pošto je prošloge godine došao u englesku momčad, branič vatrenih postao je nezamijenjiv adut katalonskog trenera. Fantastičnim igrama u obrani i napadu, Gvardiol na poziciji lijevoga beka redefinira ulogu braniča. Zato ga Guardiola svakako želi imati na raspolaganju protiv Bournemoutha koji ove sezone igra izvrsno.