Gvardiol oduševio strane navijače: 'Izgleda kao branič od 100 milijuna funti'

Uoči utakmice hrvatske reprezentacije protiv Maroka na Svjetskom prvenstvu, jedna od glavnih dvojbi Dalića bila je hoće li na stoperu zaigrati Josip Šutalo ili Dejan Lovren. Uz Joška Gvardiola (20), koji je bio siguran starter.

>> Analiziramo igru Hrvatske i probleme koji čekaju Dalića nakon prve utakmice, u studiju Stjepan Tomas

Iako na kraju nismo stigli do pobjede, i Lovren i Gvardiol odigrali su dobar susret, a korisnici Twittera ostali su posebno impresionirani mladim igračem RB Leipziga.

Strani navijači s oduševljenjem su gledali vatrenog, koji bi po godinama, zanimljivo, još uvijek mogao biti pod U-21 reprezentacijom. Njegovo prezime završilo je u rubrici Trending na jednoj od najpoznatijih društvenih mreža.

Gvardiol looks like a £100m defender. Tough as nails, fast, and constantly makes the difference with his wand of a left foot.

- Gvardiol izgleda kao branič od 100 milijuna funti. Čvrst kao čavao, brz i stalno pravi razliku svojim čarobnim štapom od lijeve noge - napisao je jedan.

- 40 milijuna funti za Gvardiola će biti najveća bagatela u povijesti nogometa - dodao je drugi, navijač Chelseaja, koji Joška ima na profilnoj i očito se nada da će Hrvat završiti na Stamford Bridgeu.

Josko Gvardiol is brilliant. One of the most composed centre-backs on the ball I’ve noticed so far this tournament, excellent weight and choice of pass from the back, is quick, always seems to be in the right position defensively, strong and aggressive. And he’s 20 years old 🥴