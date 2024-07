Vanzemaljci nisu sletjeli na Poljud, ali Hajduk je izgubio od malteških amatera

Hrvatski klubovi su u Europi proživljavali svakakve blamaže, Dinamo protiv Lyona 1-7, Hajduk protiv Debrecena 0-8 u dvije utakmice, Dinamovi neslavni rezultati u Ligi prvaka (2011. gol razlika 3-22 i 2016. gol razlika 0-15), ali ova koja se dogodila na današnji dan prije pet godina je možda i najveća u povijesti hrvatskog nogometa. Hajduk je ispao od malteške Gzire u prvom kolu kvalifikacija. Istina je da gol razlika u ovom slučaju nije igrala najbitniju ulogu, ali na kakav su način ispali pred više od 18 tisuća gledatelja protiv igrača kojima je nogomet samo rekreacija, a pravi poslovi su im kuhanje, konobarenje i slično.

Splićani su se u Hrvatsku vratili s prednošću 2-0 i govorilo se da su veće šanse da ćemo vidjeti vanzemaljce nego da će Gzira proći dalje, koeficijent na prolaz Gzire bio je 41. Silovito je Hajduk ušao u meč. U 7. minuti Jradi je zabio za vodstvo i ukupni rezultat 3-0, a navijači su već počeli slaviti plasman u drugi krug.

Trener Gzire Giovanni Tedesco na poluvremenu je igračima pokazao tekst o vanzemaljcima koji je osvanuo u Slobodnoj Dalmaciji, a kada su Maltežani izašli na teren u drugom poluvremenu...

U to vrijeme je gol u gostima još uvijek predstavljao važnu kariku, a evo zašto je to bitno:

Jefferson je u 57. minuti poravnao na 1-1, no kod navijača nije bilo nikakvog straha u prolaz, ali u 69. minuti Hamed Kone okreće rezultat i ulijeva strah u kosti i igračima i navijačima, a i novinarima iz Slobodne Dalmacije. Trener Orešćanin nema rješenja, prvotimaca ni u igri ni na klupi, suparnika je totalno podcijenio. Obilo mu se o glavu. Kone je u šestoj minuti sudačke nadoknade zabio za 3-1 i delirij na Malti, a bijes na poljudskim tribinama. Ukupni rezultat bio je 3-3, ali Gzira je prošla zbog gola više u gostima, a Hajdukovi navijači su bili spremni uletiti na teren i zatući svoje igrače, no do toga nije došlo da ne bi u Hajduku bili kažnjeni od strane Uefe.

"Ovo je povijesna pobjeda za Gziru, a i za mene kao trenera. Bio sam spreman na ispadanje, a onda sam vidio podcjenjivački članak u vašim novinama. Ne ide to baš tako, novine sam im zalijepio u svlačionicu, pisalo je da će biti golijada, spominjali su vanzemaljce... Bolji motiv im nije trebao. Sve smo preveli", rekao je poslije utakmice trener Tedesco.

Odmah sutradan su se članovi hajdukove uprave ispričali navijačima i smijenili Orešćanina.

Dvije godine kasnije u prvoj sezoni Konferencijske lige Gziru je izvukla Rijeka, ali momčad s Kvarnera si nije dopustila blamažu kakvu je dopustio Hajduk i slavila je s ukupnih 3-0.

Dakle, pet godina je prošlo od sramote na Poljudu, a danas isti ovaj Hajduk u svojoj momčadi ima igrače koji su za Hrvatsku osvajali medalje. Perišić, Rakitić, Livaja, Lovre Kalinić, na poziciji direktora Nikola Kalinić, a na klupi osvajač svjetskog zlata s Italijom Gennaro Gattuso. No, sezona još nije ni počela. Vrlo brzo će se vidjeti koliko su uigrani. Za samo tjedan dana slijedi prva službena utakmica sezone, na Poljud stiže Torshawn u sklopu Konferencijske lige.

VIDEO: Real Madrid objavio: Luka Modrić potpisao je novi ugovor, on je naš kapetan