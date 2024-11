Nakon završenog 13. kola Supersport HNL-a, razdaljina između dva najveća favorita za naslov, Dinama i Hajduka, ostala je ista. Dok će trener Dinama Bjelica poslije remija u Gorici (2:2) i dalje morati tražiti formulu kako kompenzirati pražnjenje koje se događa poslije europskih utakmica, trener Hajduka Gattuso pokušat će vratiti igru od prije dva tjedna. Jer, u utakmicama protiv Varaždina (poraz 0:1) i Istre (1:1) bijeli višu ne igraju kao u rujnu i listopadu kada su bili neporaženi 11 utakmica u nizu.

Gattuso bi se također, za dobro svoje momčadi, više trebao fokusirati na stvari koje može poboljšati, a ne na riganje vatre po sucima, kao što je to učinio u subotu protiv Istre. Trener Hajduka ljutio se na situaciju iz prvog poluvremena kada su VAR soba i sudac vijećali treba li dosuditi jedanaesterac nakon duela Lisice i Melnjaka.

– Ne volim pričati o sucima. Normalno je da oni griješe, kao i mi treneri i igrači, ali... Nije mi jasno kako se nije sviralo očito povlačenje za dres Darija Melnjaka – rekao je Gattuso na pitanje o suđenju Tonija Dadića pa dodao:

– Nogomet je spektakl, a ovo su odluke protiv nogometa i 25.000 navijača. Hajduk kao velikan zaslužuje poštovanje. Kada se dođe na ovaj stadion, suci to moraju poštovati. Trebali su nam svirati penal, a onda bismo vidjeli kako bi se rasplela utakmica.

Potezanja za dres je bilo, ali zaista je veliko pitanje je li to bio dovoljan intenzitet da Toni Dadić pokaže na bijelu točku. Pogotovo što je taj sudac već prije zauzeo vrlo čvrst kriterij, pa je na slično potezanje u kaznenom prostoru Hajduka također odmahnuo rukom, iako su tada i Istrijani tražili jedanaesterac. Željeli su gosti penal i u još jednoj situaciji, kada je Šarlija srušio igrača Istre. Bilo je to, onako na prvu, puno očitije za najstrožu kaznu nego situacija kada su jedanaesterac tražili hajdukovci. A i golu Hajduka možda je prethodio prekršaj na igraču Istre. O tim dvojbenim situacijama Gattuso nije rekao ni riječ, a gledamo li sliku cijele utakmice, ustvari je više oštećena Istra. No treneru Hajduka lakše se skriti iza sudačkih odluka nego analizirati zašto je u 200 minuta protiv Istre i Varaždina njegova momčad stvorila samo jednu veliku priliku.

Gattuso hajkom na suca Dadića nepotrebno diže tenzije, i to on koji dolazi iz čvrste talijanske lige u kojoj se takva povlačenja u šesnaestercu rijetko dosuđuju. Bit će zanimljivo sad sačekati odluku disciplinskog suca Alana Klakočera, koji je zbog komentiranja sudaca ove sezone već kaznio tadašnjeg trenera Slavena Belupa Radeljića, potom nedavno i sportskog direktora Istre Bjelanovića. Kazna sada, neminovno, slijedi i Gattusu.

Na jučerašnjem druženju navijača i igrača Dinama na Trešnjevci sreli smo i neke čelne ljude maksimirskog kluba, pa smo ih pitali kako oni vide Hajdukove neobične kritike na suce.

– Kako god oni, kojima su puna usta suđenja ne samo na svojim, već i na Dinamovim utakmicama, požele, neka tako i bude. Imamo povjerenje u domaće suce koji su dovoljno kvalitetni, ali nemamo problema da Hajduk zatraži od HNS-a i strane suce. Samo neka kažu što žele, pomalo su već i tragikomični sa stalnim žalopojkama o sucima u koje su sad uvukli i svog trenera – neslužbeno smo razgovarali s osobom iz vrha Dinama, dok je drugi član vrhuške kluba dodao:

– Trener Dinama ne komentira suđenje, neka se u njega ugleda i trener Hajduka. Nepotrebno si je otvorio disciplinski postupak i kaznu kao Bjelanović.

Iako, možda bi za Hajduk bilo bolje da ne inzistiraju na stranim sucima, jer kad su im prošle sezone stranci sudili tri utakmice u domaćim natjecanjima, nisu mogli ni do boda, odnosno ni do jednog gola!