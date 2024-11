Jeličić oštar prema Hajduku: 'Imaju manjak kvalitete. Igrali su kao i uvijek, samo su naišli na sjajnu momčad'

Nogometaši Hajduka su u 13. kolu Hrvatske nogometne lige ispustili bodove Poljudu odigravši bez pobjednika s Istrom. Gostujuća momčad je pogotkom Matea Lisice povela u 18. minuti. Sve do same završnice utakmice vodili su, no momčad Gennara Gattusa spasila je bod pogotkom Yassinea Benrahoua u 84. minuti. Ovim su rezultatom propustili priliku da ponovo pobjegnu Dinamu i Rijeci. Ipak, imali su sreće što su Dinamo i Rijeka također odigrali remije u vlastitim susretima te tako ispustili priliku da im se primaknu na bod zaostatka. Utakmice je za MaxSport komentirao stručni komentator i bivši nogometaš Joško Jeličić.

"Razumijem Gattusa zbog dvije stvari koje je naglasio. Prva stvar, to da je igra protiv Istre kao da odlaziš kod zubara. Moraš, a neugodno je. Kad imaš jednu Istru koja cijelu utakmicu igra čovjek-čovjeka, onda je logično da intenzitet pada kroz utakmicu jer rade prekršaje i dobivaju opomene. Istra je nadtrčala Hajduk, ne samo Hajduk, možda i sve u ligi", rekao je Jeličić.

"Svaku drugu loptu u prvom poluvremenu je uzimala Istra, izgledala je jako ozbiljno i neugodno za Hajduk. Hajduk je po meni na razini onoga što igra cijelo vrijeme. Nije bio kvalitetniji ni kad je pobjeđivao, samo je sada naišao na jednu sjajnu Istru", smatra stručni komentator MaxSporta pa zaključuje:

"Istra je pala u drugom dijelu, ubacili su sve stopere koji postoje u Istarskoj županiji. S druge strane, Hajduk ima manjak kvalitete koje ima. U ovom Hajduku trenutno ima četiri ili pet igrača za koje sam ja iskreno sretan da žive od nogometa. Neću ih imenovati jer znam da zapisničari i kontekstaši čekaju s istovarom."

"Povlači se narativ o utakmicama Dinama u HNL-u nakon europskih susreta. Šest bodova od mogućih 18. Nisam vidio pad energije ili fizičke probleme. Slažem se s Bjelicom da su bili dominantni, ali pod njim su četiri od Osijeka, dva od Istre i dva od Gorice. Osam komada. Negativnu tranziciju i većim ekipama je teško braniti, ali oni to ne mogu braniti protiv ekipe kornjača", smatra Jeličić.

"Previše lagano dolaze u lošu situaciju kada izgube loptu... Bilo je dva na četiri, tri na pet, brojčana superiornost, Kolar i Ndockyt su lako odigrali i zabili gol. Naravno da se to događa. Isto tako, Baturina, koji nema fizičkih problema... Da sam ja trener, meni Baturina ne bi nikada izašao čak i kada bi on tražio", zaključuje stručni komentator.