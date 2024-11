Dinamo u HNL-u opet plaća danak Europi! Plavi šepaju i gube bodove, Bjelica to mora riješiti

Remijem (2:2) kod Gorice Dinamo se doveo u nove probleme, dva nova izgubljena boda velik su minus u borbi za naslov prvaka. Sreća u nesreći za Dinamo je to što je Istra ponovno bila uspješna i s 1:1 stopirala odlazak Hajduka na šest bodova prednosti, što bi bilo znatno teže dostižno. No pustimo Hajduk, on zapravo za ovu priču u ovom trenutku i nije najvažniji plavima, barem ne dok ne dođe do velikog derbija 1. prosinca, odmah nakon utakmice s Borussijom Dortmund u Maksimiru.

Izgubili već 15 bodova

Najveća briga Dinamu je – Dinamo. Previše su bodova plavi izgubili u ovih prvih 13 kola domaćeg prvenstva, ostali su bez 15 bodova, što je stvarno previše za momčad koja je proglašena prvim favoritom lige. Sjetimo se prošle sezone, s pravom smo kritizirali Dinamo jer je isto gubio bodove u HNL-u, a doduše, nije bio tako uspješan ni u slabašnoj Konferencijskoj ligi. No Dinamo je tada, u ovoj fazi prvenstva, izgubio "samo" jedanaest bodova. A tu smo sezonu svi, pa i ljudi u Dinamu, proglasili turbulentnom.

Stoga, zasad je dojam da će i ova biti takva, odnosno da to već jest s obzirom na gubljenje bodova i ako negdje treba tražiti optimizam, onda je to isto tako u prošloj sezoni. Naime, plavi su na kraju prošli skupinu Konferencijske lige, stigli u novo proljeće i onda ispali, a kad se to dogodilo, plavi je stroj krenuo, više nije gubio bodove, pobijedio je izravne konkurente za naslov, Hajduk i Rijeku na gostovanjima i na kraju uvjerljivo i zasluženo osvojio naslov prvaka te dobio veličanstveno slavlje na glavnom gradskom trgu. Dakle, plavi se i danas mogu nadati da će, kad jednog dana završe s europskim ispitima, krenuti u seriju pobjeda.

No na to se ne bi smjeli osloniti jer pred plavima su još najmanje četiri utakmice u Ligi prvaka, sve do kraja siječnja sigurno će biti u tom natjecanju, a možda i duže, što im svakako želimo jer bilo bi lijepo kad bi plavi otišli u nokaut-fazu Lige prvaka. No očito je ta Europa problem Dinamu kad je o HNL-u riječ. Puno puta se u povijesti plavih dogodilo da nakon europskih ispita imaju probleme na hrvatskim travnjacima, pa je upravo takva situacija i u ovoj sezoni.

Nakon što su protiv Qarabaga osigurali ulazak u Ligu prvaka, u Rijeci su odigrali 1:1, uz dobro prvo i jako loše drugo poluvrijeme. Nakon prvoga kola u Ligi prvaka u kojem su teško stradali od Bayerna s 2:9 porazom koji je donio smjenu Sergeja Jakirovića, išli su u Koprivnicu s privremenim trenerom Sandrom Perkovićem i izgubili s 1:4 iako su poveli.

Nenad Bjelica slavljenički je s 2:0 prošao kroz Salzburg, ali je onda u Maksimiru poražen s 2:4 od Osijeka. I sad se nakon pobjede u Bratislavi nad Slovanom dogodio taj remi u Velikoj Gorici. Očito su europske utakmice problematične, odnosno problematične su utakmice u HNL-u koje slijede nakon njih. Svakako opravdanja ima u tom ritmu utakmica, plavi nemaju kada trenirati, igraju utakmicu, putuju, oporavljaju se i već se bliži novi ispit.

Dok su neke od tih utakmica po povratku iz Europe plavi odigrali loše, mučili se, za susret s Goricom to se ne može reći, bili su puno bolji, pritiskali, pucali, no to realizatorski nije bio njihov dan, dok je Gorica s druge strane iz tri prilike postigla dva pogotka. I to treba zabrinjavati, Dinamo u HNL-u prima previše pogodaka, pogotovu u zadnje vrijeme, od Slavena Belupa četiri, pa četiri i od Osijeka, sada dva od Gorice. Tih 17 primljenih pogodaka u 13 utakmica je previše, Rijeka i Hajduk primili su puno manje, iako, doduše, i puno manje zabijaju od Dinama.

Nakon Borussije – Hajduk

U Gorici je, drži i trener Bjelica, bilo nedostatka koncentracije, a to može biti i posljedica umora i "pražnjenja" nakon europskih utakmica, no fizički je Dinamo izgledao jako dobro, izostala je efikasnost pa i sreća, a puno toga je obranio i vratar Gorice Banić.

Sad je reprezentativna stanka, koja baš i ne koristi plavima jer ima puno reprezentativaca i ne može normalno trenirati, a plavi ni nakon tih stanki nisu baš briljirali. Ono što još može brinuti Bjelicu jest činjenica da mu upravo nakon stanke dolazi kup s Bjelovarom, onda stiže i Rijeka, potom Borussia Dortmund, pa nakon te još jedne europske utakmice ide na derbi u Split, a ustvrdili smo da plavi nisu dobri nakon europskih ispita.

