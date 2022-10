FOTO Večer prije odluke: Dok Modri treniraju, Rossoneri šeću Maksimirom

Nogometaši Dinama odradili su posljednji trening na stadionu Maksimir uoči sutrašnjeg ogleda 5. kola E skupine Lige prvaka protiv Milana.

Dinamov trener Ante Čačić na konferenciji za novinare nije želio otkriti sastav s kojim će se suprostaviti Rossonerima, tek kako u momčadi nema većih problema i svi igrači su spremni za važan ogled.

- Stanje u momčadi je dobro, svi su na dispoziciji. Ovo je naša 26 utakmica ove sezone, veliki je uspjeh i da imamo toliko zdravih igrača - kazao je Čačić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 24.10.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Trening nogometasa GNK Dinama uoci utakmice 5. kola UEFA Lige prvaka izmedju GNK Dinama - AC Milan. Marko Bulat Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

- U Milanu smo vidjeli da protiv njih možemo igrati. Igrači su svjesni da nije drastična razlika u kvaliteti i da ako ćemo pružiti svoj maksimum, šanse nam rastu - dodao je.

Dinamo je ove sezone u Ligi prvaka igrao u 3-5-2 formaciji, pa je izgledno da će i sutra Čačić tako posložiti karte. Dakle, možemo očekivati sastav: Livaković - Ristovski, J. Šutalo, Perić - Moharrami, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubičić - Oršić, Petković.

S druge strane, momčad Rossonera nije trenirala u Zagrebu dan uoči utakmice, već je to odradila u kampu u Milanellu u ponedjeljak ujutro.

Getting a feel for the Stadion Maksimir 🏟️#GNKDACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/eFImNRUCmj