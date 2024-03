Što to vozi Luka Dončić? Komentari su urnebesni: 'Pa to je tenk, a on izgleda kao konobar'

Kako se čini, jedan od najboljih košarkaša današnjice spreman je za - smak svijeta. Baš takav automobil vozi Luka Dončić. Sjajni Slovenac pažnju pljeni svojim partijama na NBA-parketima širom SAD-a, ali i na cesti. Gdje god se nađe, znate da je to - on. Jer, Jeep Apocalypse Hellfire, valjda, vozi samo Luka Dončić...

Na Instagramu, pogađate, komentari urnebesnog sadržaja. Kad se prvi put pojavio s ovom "grdosijom" pred dvoranom Dallas Mavericksa, svi su pomislili da je u tijeku kakva vojna vježba. Ali ne, bio je to samo Luka sa svojim "tenkom".

Luka Doncic signing autographs on his badass custom Hellfire Apocalypse 6x6... that beast costs over $200k. 💰 pic.twitter.com/F5tnMZ8Zfk

Kad se pogleda kako izgleda njegov auomobil izvana, ali i kakve su mu performanse te dizajn interijera, čovjek stvarno pomisli da u njemu može preživjeti i zombi-apokalipsu. Mrcina na šest kotača zaista izgleda kao svemirsko vozilo.

"Hoćemo li se pretvarati da brat ne vozi tenk? Pa ovaj je spreman za dolazak zombija. Ali, zašto u tome izgleda kao konobar? Spasi nas, Luka", pišu njegovi fanovi na Instagramu.

Luka Doncic’s New $350,000 Hellfire Apocalypse Truck is More Terrorising than his Game#dallas #mavericks #nba https://t.co/GoE2Ez0g2F