Je li moguće da suci ne budu za Hrgovića jer dolazi iz malene Hrvatske? Evo što o tome kaže Mavrović

Za hrvatskog boksačkog asa Filipa Hrgovića stigao je trenutak istine – svojevrstan Dan D. A tako je ne zato što njegova večerašnjeg protivnika oslovljavaju s DDD (Daniel Dynamite Dubois), već zbog toga što je pred njim borba koja predstavlja karijernu raskrsnicu.

Ako pobijedi, osim što će osvojiti privremeni naslov teškaškog prvaka organizacije IBF, 31-godišnjem Hrvatu otvaraju se iznimne prilike kao što su borba s Anthonyjem Joshuom na Wembleyu, a nastavno na to (ako pobijedi i u toj borbi) i moguća borba za objedinjen naslov svjetskog prvaka teške kategorije.

Ako pak od pet godina mlađeg Engleza izgubi, uslijedit će mu značajan pad na rang-listama i vrlo težak put povratka u svjetski vrh. Jer, on ne dolazi s američkog ili britanskog tržišta na kojem bi mu, ako u njemu vide financijski interes, promotori karijeru relativno brzo ponovno izgradili. Štoviše, bio bi u svojevrsnoj čekaonici (a već se načekao i za ovu priliku) u kojoj bi mu mogao isteći i rok trajanja u natjecateljskom smislu.

O borbi (i prilici) koja je pred ovim bivšim amaterskim prvakom Europe (i osvajačem olimpijske bronce) popričali smo s dvojicom prvaka Europe: aktualnim amaterskim (Gabrijel Veočić) i bivšim profesionalnim (Željko Mavrović). A obojica su prilično optimistična.

– Mislim da će to za Hrgovića biti nezgodan meč, ali da bi na bodove, ako dođe do toga, trebao pobijediti. Koliko vidim, Filip je favorit i na kladionicama, koje Duboisu ne daju velike izglede. No, u pitanju je ipak superteška kategorija u kojoj može odlučiti jedan udarac – kaže Gabrijel Veočić i dodaje:

– Hrgović je stariji i ima bogato amatersko iskustvo. Duboisu bih dao malu prednost u brzini, no vjerujem da će Filip uspjeti pronaći distancu s koje će ispucati velik broj udaraca i tako mljeti protivnika. U Hrgoviću vidim kapacitet za profesionalnog prvaka svijeta, a takvo što bi i amaterski i profesionalni boks u Hrvatskoj diglo na posve novu razinu.

I Mavrović među navijačima

I dok će Veočić borbu gledati iz svog Slavonskog Broda, gdje je počeo pripreme za ovoljetne Olimpijske igre, Željko Mavrović odlučio se za put pod noge. Zajedno s nekolicinom prijatelja (a nekima je i osobni trener) zaputio se u Rijad kako bi navijao za sunarodnjaka s tribina Kingdom Arene.

Kao netko tko je šest puta branio naslov profesionalnog prvaka Europe, Mavrović je svjestan tko u ovoj priči više riskira.

– Dubois je već dvaput boksao na ovoj razini, ali je izgubio i od Joycea i od Usika. Hrgi je ovo prvi meč takvoga karaktera i ne smije si dopustiti nikakvu slabost. Za razliku od Duboisa koji je Britanac i kojeg i nakon poraza u dvije borbe vrate na veliku scenu. Dakle, evidentno je da Hrgović više riskira.

A evo kako Šaka sa Srednjaka gleda na taj meč iz tehničko-taktičke perspektive.

– Vjerujem da Filip može Duboisa držati na distanci, a protiv Zhanga je pokazao da može pretrpjeti i neke teške udarce. Filip je duži i tjelesno snažniji, a jedino što kod njega ne bih volio vidjeti jest da, u naumu da ga umara, ostane u "double decku" jer Dubois, kada uđe u seriju, zna biti opasan i onda ga nije lako zaustaviti. To se ne može dogoditi u prvoj polovini borbe, već u drugoj, no nadam se da do te faze borbe neće doći. Nadam se nokautu negdje sredinom borbe. Ako je Usik uspio nokautirati Duboisa prednjom rukom, Filip to svakako može stražnjom, kojom udara 60 posto jače nego prednjom.

Otkako je ova borba dogovorena, Hrgović je vodio specijalni psihološki rat s namjerom da protivniku uđe u glavu i da mu stvori dodatnu nervozu.

– Hrgović je to dokazao i tijekom njihovih sučeljavanja u tjednu borbe. Štoviše, rekao bih da je Filip u tome dominirao.

Neki Hrgovićevi "hejteri" izašli su s tezom da on prljavo boksa, da udara po zatiljku.

– To se događa kada borci okreću glavu ili se odveć saginju. Da bi udario nekoga u stražnji dio glave, morao bi udarati neki široki kroše, a on to ne udara. Sjetite se samo koliko je puta Vitalij Kličko pogodio Shannona Briggsa u tjeme jer je ovaj stalno okretao glavu.

Kad smo već kod Vitalija, ovih dana nailazimo i na komparaciju Hrgovića sa starijim Kličkom. A on je slovio za jednog od moćnijih udarača u povijesti teške kategorije.

– Ima tu dosta sličnosti, pri čemu bih rekao da je Hrgović kompletniji, da ima širi asortiman udaraca. Hrga je jednako moćan kao Vitalij, slične je građe i debljine kostiju u šakama.

Kad bilo tko iz malih boksačkih zemalja boksa s Amerikancem ili Britancem, uvijek se javlja bojazan vezana uz sudačko bodovanje. Je li ovaj put Hrgović od toga zaštićen jer je dio tima slavnog britanskog promotora Eddiea Hearna?

– Da, to je dobra stvar jer se na njega neće gledati kao na Hrvata, nego kao Hearnova boksača. A Filip je, čini se, dio ozbiljnog plana Eddiea Hearna, koji traži ozbiljnog protivnika za svoga klijenta Anthonyja Joshuu i rujansku borbu na Wembleyu – zaključio je Mavrović, koji se raduje vidjeti i preostale četiri borbe iz novoga koncepta dvoboja timova dvojice moćnih promotora.

Naime, prvi je put jedna boksačka priredba osmišljena tako da je svaki od promotora, u dogovorenim kategorijama, dao petoricu svojih boraca, pri čemu će pobjedničkom timu pripasti tri milijuna dolara. A to znači još po 600.000 USD povrh novca koji će im pripasti kada se podijeli onih najavljenih 40 milijuna dolara.

A osim dvoboja Hrgovića i Duboisa, publici na streaming platformi DAZN nude se i ovi mečevi: Richards – Hutchinson (poluteška), Ball – Ford (pero), Williams – Sheeraz (srednja) i Wilder – Zhang (teška).

Wilder želi podsjetiti na Alija

Kapetan Hearnova tima je Deontay Wilder, jedan od najžešćih udarača, koji je divovskom Kinezu poručio:

– Kad Zhanga nokautiram, želim stati iznad njega kao što je Muhammad Ali stao iznad Sonnyja Listona.

A hrvatski borac kojeg je DAZN-ov komentator proglasio kombinacijom arogancije i samopouzdanja, svom je protivniku najavio:

– Dubois možda ima više profesionalnih mečeva, no ja imam daleko više iskustva jer sam imao dugu amatersku karijeru, pa ću ga odvesti u školu boksa.

Ova vrsta suradnje između Warrena i Hearna bila je godinama nezamisliva, a ta je njihova netrpeljivost i glavni razlog što nikad nije došlo do borbe između Tysona Furyja (Warren) i Anthonyja Joshue (Hearn). No, onda su zapuhali saudijski vjetrovi, koji i Hrgoviću donose financijsku zadovoljštinu koja prekriva nezadovoljstvo što ovo ipak neće biti borba za upražnjeni IBF pojas.

– Kad boksaš za nekoliko milijuna dolara, onda ti je manje važno je li to za pojas ili nije. Uostalom, ako pobijediš, ukazat će ti se nova prilika za velik novac. Srećom, pojas više nije jamstvo da ćeš boksati za ozbiljan novac jer su naftom bogati Saudijci dali priliku najboljim teškašima da se bore za vrlo ozbiljan novac. A u toj priči i Filip je jedan od abonenata – ističe Željko Mavrović.