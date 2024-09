FOTO Kakav gaf supruge slavnog nogometaša! Objavom na Instagramu dobro je nasmijala obožavatelje

Borussia Dortmund je odlično ušla u novu sezonu Lige prvaka svladavši u gostima Club Brugge 3-0. Iako rezultat na prvu izgleda uvjerljivo, igra to definitivno nije bila. Dapače, Belgijanci su u prvom poluvremenu čak bili i bolja momčad na terenu, ali nisu iskoristili svoje šanse, a prvi gol primili su tek u 76. minuti kada je uz puno sreće i flipera zabio Gittens. Isti igrač je zabio i u 86., a posao je golom iz 11-erca dovršio Guirassy.

Ipak, zanimljiv detalj primijetili su pratitelji supruge jednog od nogometaša. Igrač Borussije Yan Couto ušao je u igru u 87. minuti, a u tom trenutku je njegova supruga Mariana David objavila snimku zaslona napisavši "I izdaleka, uvijek ti držim fige". Potom je Couto podijelio objavu dodavši "Volim te".

I što je tu sad zanimljivo? Pa to što je David objavila screenshot s videoigrice, a ne prave nogometne utakmice. Ako već David nije primijetila takvu grešku, čudno je da ju nije primijetio ni Couto. Sreća njena da ju je dio obožavatelja ukazao na grešku, pa je obrisala sliku prije nego su ju vidjeli i drugi, njih čak 107 tisuća.

Yan Couto's girlfriend has uploaded this photo to Instagram showing support for Couto, but it is not a real photo of the match, it is a photo from a video game 😭😭😭😭 pic.twitter.com/gy47t429Av