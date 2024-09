Transfer bomba iz Njemačke! Hrvatski stručnjak je slamka spasa za Talijane. Zvao ga je Ibrahimović

Nakon pet susreta provedenih na klupi Milana, Paulo Fonseca je pod velikim upitnikom. Portugalski trener je u na otvaranju Lige prvaka u utorak, pretrpio neugodan poraz od Liverpoola rezultatom 1:3. Isto tako, poprilično je loše krenuo u novu sezonu Serie A. Osim pobjede protiv Venezije (4:0), upisao je remije protiv Lazija i Torina (oba s 2:2) te poraz od Parme rezultatom 2:1.

Kako piše Sky, savjetnik Milana i njihov bivši napadač Zlatan Ibrahimović je za potencijalnu zamjenu već konektirao Edina Terzića. Njemački trener hrvatskih korijena vodio je prošle sezone Borussiju Dortmund do finala Lige prvaka, a pretprošle sezone bio je sasvim blizu osvajanja naslova prvaka Njemačke. Bild je priču nazvao spektakularnom glasinom.

GALERIJA Pogledajte kako se internet ruga Dinamu nakon što je primio devet golova od Bayerna

Terzić je bez posla od kraja sezone kada je otišao iz Borussije. Povezivalo ga se s Romom kojoj treba zamjena za Danielea De Rossija, no na kraju je posao dobio hrvatski trener Ivan Jurić. Istina je da Fonsecin ugovor s Milanom vrijedi do 2027. godine, no ove nedjelje će morati zaigrati derbi protiv Intera, a loš rezultat mogao bi biti još jedan problem za nastavak njegove milanske karijere.

Terzić je dugogodišnji navijač dortmundske Borussije, a započeo je kao skaut i pomoćni trener u suradnji s Jurgenom Kloppom. Klub je kao trener vodio dvaput. Prvi angažman mu je potrajao od 13. prosinca 2020. do 30. lipnja 2021. godine. Drugi od 23. svibnja 2022. godine, do kraja prošle sezone. U 128 utakmica upisao je 75 pobjeda, 24 remija i 29 poraza. Godine 2021. osvojio je DFB pokal, a naslov prvaka Bundeslige izmaknuo mu je porazom od Mainza u posljednjem kolu pretprošle sezone. Mainz je te sezone bio poznat kao dežurni ubojica divova, a njegova Borussija je u prijelomnom trenutku naletjela na tu zamku i ispustila tako dugo čekani naslov.

VIDEO Sergej Jakirović dobio otkaz u Dinamu!