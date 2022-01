FOTO Objavljen Novakov PCR test: Danima se zaražen družio s djecom i odrađivao fotografiranja

"Nisam cijepljen protiv Covida. Prebolio sam ga dva puta. Zadnji puta 16. prosinca 2021.", rekao je u svojoj obrani pred australskim sucem Kellyjem Novak Đoković. Bio je to njegov glavni argument da je nevin, odnosno, da ima pravo dobiti medicinsko izuzeće za nastup na ovogodišnjem Australian Openu.

No, ono za što Novak onda nije imao pravo je 17. prosinca i ostale dane minule godine koji je trebao biti u izolaciji provoditi na druženjima s djecom, fotografiranjima za slave medije i sličnome.

NEW:



Novak Djokovic’s positive PCR test which he submitted to Melbourne court states that sample was taken and positive result returned on December 16, 7 hours apart.



This means all those pictures of Djokovic maskless with kids on the 17th came AFTER his positive Covid result. pic.twitter.com/FXLYnM0J4t