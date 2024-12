FOTO Hrvatski reprezentativac uhvaćen s Mamićevim sinom koji je priznao krivnju za pljačku Dinama

Društvenim mrežama proširila se fotografija iz jednog zagrebačkog hotela, a izazvala je puno rasprava. Mlada Dinamova zvijezda i hrvatski reprezentativac Petar Sučić i kako se stvarno čini prema fotografiji, Mario Mamić, snimljeni su prilikom zajedničkog susreta. Fotografija je razljutila dio Dinamovih navijača koji ne vole vidjeti blizu kluba i igrača osobe koji su dokazano sudjelovali u izvlačenju velike količine novce iz hrvatskog prvaka.

Mario Mamić bio je jedna od glavnih osoba u izvlačenju novca iz Dinama te je godinama bio na čelu ASA-e, menadžerske agencije koja je sklapala ugovore s brojnim igračima Dinama, što je bio sukob interesa s obzirom na to da je njegov otac Zdravko bio čelnik kluba.

- Moj Dinamo je uvijek imao nekoliko Bosanaca. S oproštenjem, govorilo se: 'Je*eš klub u kojem nema Bosanca,' Svoje znanje ugradili su u uspjehe Dinama i hrvatskih klubova. Reći ću vam primjer. Slušam Zajeca o jednom igraču Dinama, on se zove Sučić. On kaže: Ne znam otkud je taj iznikao ni otkud je došao, nije nas ništa koštao.' Pa tata ga je poslao. Ja sam ovdje u Zrinjskom vidio tog Sučića i nazvao predsjednicu Uprave u Dinamu i rekao: 'Vlatka (Peras), imaš u Zrinjskom jednog igrača. Dat ćeš 200 tisuća eura, a Dinamo će dobiti dobrog igrača.' I sada Dinamo u njemu ima 15-20 milijuna eura i hrvatskog reprezentativca. To sam usput napravio, nisam više u nogometu - izjavio je Mamić na Face TV-u.

Podsjetimo, Mamić je jučer zajedno s poduzetnikom Sandrom Stipančićem priznao krivnju za sudjelovanje u izvlačenju novca iz NK Dinama u sklopu zločinačkog udruženja u aferi Dinamo 2.

Foto: Screenshot X