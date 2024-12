Vrijeme je da se odluči o jesenskom prvaku! Ovi će suci dijeliti pravdu u dvobojima odluke

Iznenađujuća i neočekivano napeta bila je jesenska etapa sezone 2024/25. na hrvatskim terenima. U prvih 17. kola Dinamo je došao od momčadi o kojoj se priča u superlativima te koja unaprijed i konačno zauzima mjesto potpune dominacije, do ekipe čija je svaka karika izložena kritici, a među svim tim karikama i dalje zjapi praznina čija se reprezentacija odražava na tablici. Rijeka je pak od strmoglavog pada i rastrganog kolektiva došla do podcijenjenog lidera, a Hajduk u svojoj priči održava svojevrsnu inačicu priče o Davidu i Golijatu. S jedne strane momčad koja nastoji igrati nogomet, s druge strane euforija, tko popunjava koju stranu poznate priča tek treba razjasniti, no neobičnost i uznemirenost sezone je ono što je čini iznimno zanimljivom.

Rasplet tog dijela priče jesenske polusezone dolazi u 18. kolu kada će navijači imati priliku vidjeti tko će uzeti naslov jesenskog prvaka. Rijeka će u posljednjem susretu prije zimske stanke na Rujevici ugostiti neugodni Slaven Belupo koji se dvaput pokazao kao kamen spoticanja za Dinamo te time dao do znanja da može zagorčati život svakom dovoljno neopreznom suparniku. Hajduk će se uputiti u goste Šibeniku, a Dinamo će na Maksimiru ugostiti sjajni Varaždin.

Kraju prvog dijela sezone određeni su i popratni akteri koji nerijetko bivaju transformirani u one najzapaženije, suci. Ante Terzić iz Podstrane sudit će utakmicu Dinama i Varaždina, dok će Patrik Kolarić iz Čakovca biti u VAR sobi. Na Šubićevcu će u nedjelju suditi Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi je Fran Jović iz Zagreba. Rijeci će u dvoboju sa Slaven Belupom suditi Dario Bel iz Osijeka, a u VAR sobi je Ante Čuljak iz Zagreba.

Osijek i Istra će u petak 20. prosinca otvoriti kolo. Utakmicu će suditi 29-godišnji Riječanin Antonio Melnjak, svoju prvu u Hrvatskoj nogometnoj ligi. U VAR sobi bit će Ivan Bebek. Svoju četvrtu utakmicu u HNL-u sudit će 29-godišnji Osječanin Oliver Romić. Bit će to u okršaju Gorice i Lokomotive, a u VAR sobi će mu biti Duje Strukan.