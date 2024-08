FOTO Đoković srušio još jedan nestvaran rekord: Sada napada 25. Grand Slam i 100. trofej u karijeri

Srbin Novak Đoković nastavlja pisati povijest u svijetu tenisa, postavivši još jedan impresivan rekord. Naime, od ovoga tjedna Đoković je proveo nevjerojatnih 597 tjedana među prva dva igrača na ATP ljestvici, čime je nadmašio svog dugogodišnjeg rivala Rafaela Nadala, koji je ostvario 596 tjedana u Top 2. Roger Federer, koji je također obilježio jednu eru tenisa, u karijeri je uspio provesti 528 tjedana među prva dva na svijetu.

Novak Djokovic now stands alone as



• the man who spent most weeks as the world #1 (428)

• the man who spent most weeks inside the Top 2 (597)

• the man who spent most weeks inside the Top 3 (754) pic.twitter.com/LQkjksYzzJ