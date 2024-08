VIDEO Australski Hrvat je napravio novi skandal. Želio osvetu, a onda su ga potjerali s tribina

Dogodio se novi teniski skandal 'zločestog dečka' popularnog bijelog sporta. Australski Hrvat Bernard Tomić nije poznat po dobrom ponašanju, a sada je pomaknuo granice još više - zbog skandala koji je izazvao na turniru Santo Domingu izbačen je s tribina tijekom finalnog meča.

BiH tenisač Damir Džumhur osvojio je challengeru u Santo Domingu, pošto je u borbi za titulu pobijedio Andreasa Andradea sa 6:4, 6:4. Međutim, o rezultatu se nakon tog dvoboja malo govorilo. U centru pažnje našao se kontroverzni tenisač koji nije niti odigrao meč - Bernard Tomić udaljen je sa stadiona zbog lošeg ponašanja na tribinama.

Tomić je u četvrtfinalu izgubio od ekvadorskog tenisača Andradea. Nakon poraza odbio se rukovati sa suparnikom, te je napustio teren vrijeđajući ga. Zatim je čekao finalni meč, pa se našao na tribinama kao jedan od navijača. Mediji ističu da je smetao Andradeu, pogotovo u trenucima kada je Ekvadorac servirao.

- Navodno je Tomić provocirao Andradea, a on je to prijavio nadređenom supervizoru. Odmah su reagirali i sjeli pored Tomića i sad stvarno ne znam točne detalje jer sam imao problema s druge strane. Na tribinama je bilo nekoliko ljudi koji su me provocirali i zamolio sam ih da napuste tribine. Vidio sam da se publika bunila i da hoće Bernarda izbaciti van, a ja sam tražio da s tribine izbace jednog momka koji me došao provocirati. Dakle, ja nemam ništa s izbacivanjem Tomića, mi smo prijatelji - izjavio je nakon meča Džumhur.

