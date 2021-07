FOTO Chiellini spasio Italiju potezom za pamćenje pa objasnio zašto je to napravio

U 95. minuti nedjeljnog finala još je sve moglo otići na bilo koju stranu. Dapače, točno u toj minuti moglo je sve otići na englesku stranu i nogomet se mogao vratiti kući.

Naime, mladi Bukayo Saka se provukao iza leđa talijanskog kapetana Giorgija Chiellinija i imao je otvoren put prema talijanskom golu, ali je iskusni Chiellini rekao - e, nećeš!

Kapetan azzurra ga je povukao za ovratnik i bacio na pod, a sudac Kuipers, koji je bio tek nešto dalje odmah je pokazao žuti karton. Nije to Chiellini napravio slučajno ili samo u afektu. Dobro je on znao što radi i kolika je to bila prilika za Engleze, a drugi dan je poručio:

"Nisam oćelavio s 23 godine, lomio svoj nos 30-ak puta i jurio 120 minuta za Kaneom da izgubim finale na takav način", izjavio je Chiellini, koji će za mjesec dana navršiti 37 godina i pitanje je hoće li još igrati za reprezentaciju. No, nakon ovoga uspjeha vjerojatno je ispunio sve što je htio.

