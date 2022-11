Filipinka Michele najveća je navijačica Vatrenih: Ide na sve utakmice, a želja joj je upoznati Modrića

Ovo je jedna od neobičnijih priča iz malobrojnog korpusa hrvatskih navijača na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U luksuznoj četvrti, na užarenom asfaltu Dohe, dočekala nas je Michelle Callejo, Filipinka rođena 1991. godine, u dresu hrvatske reprezentacije, ogrnuta hrvatskom zastavom, s hrvatskim šalom pod rukom. Otkud jednoj Filipinki takvi sentimenti prema Hrvatskoj? Kako je cijela priča uopće počela?

Želim upoznati Modrića

– Moj dom je u filipinskom gradu Bicolu, 257 kilometara udaljenom od glavnog grada Manile, do kojeg vožnja automobilom može potrajati i do osam sati s obzirom na planinske ceste. U Dohi živim i radim od 2015. godine. Inženjerka sam po zanimanju, radim kao supervizorica u jednom odjelu hotela Hilton – kaže Michelle i nastavlja:

– Do dolaska u Dohu nisam znala ništa o nogometu, jer u mojoj je zemlji nacionalni i najpopularniji sport košarka. Kada sam došla u Katar, saznala sam da će ta zemlja biti domaćin Svjetskog prvenstva u nogometu te sam se tada počela zanimati za taj sport.

Kako ste i uopće došli u dodir s nogometom?

– Kako sam počela izlaziti u sportske barove, tamo se na ekranima prikazuju nogometne utakmice. I tako sam se zainteresirala, privuklo me, i od tada stalno pratim nogomet. Navijam za lokalni klub Al Ahli, čije sam članove stručnog stožera upoznala, te sam jedina žena koja dolazi na njihove prvenstvene utakmice. Jednom me kamera na stadionu prikazala na velikom ekranu, što mi je baš draga uspomena. Čuvam tu fotografiju – smije se Michelle.

A sada ono najvažnije – zašto baš Hrvatska?

– S velikim zanimanjem pratila sam Svjetsko prvenstvo u Rusiji, i tamo je Hrvatska ušla u finale, gdje se sastala s Francuskom. Za Francuze sam tada znala da su sportska i nogometna velesila, ali tko su ti Hrvati? – pitala sam se. Nikada prije toga nisam čula za vašu zemlju, a sada su me tako iznenadili, oduševili, svojim zajedništvom! To su sigurno dobri ljudi, bila je moja prva misao – kaže simpatična Michelle.

I onda ste počeli guglati o Hrvatskoj, zar ne?

– Da! – smije se Michelle iskreno, od srca, sa sjajem u očima, kao da je rođena u Hrvatskoj, pa nastavlja:

– Luka Modrić, Ivan Rakitić, ali i svi ostali igrači Hrvatske, ma ja ih zaista obožavam i divim im se. Fascinirala me Rakitićeva priča u polufinalnoj utakmici s Englezima, kada je 120 minuta te iscrpljujuće bitke igrao bolestan! Od tada nastojim gledati sve utakmice Hrvatske i bila sam presretna kada su se kvalificirali na Svjetsko prvenstvo u Kataru!

S Michelle sam razgovarao gledajući na televiziji program beIN Sports. U jednom trenutku prikazan je izlazak naših reprezentativaca iz zrakoplova u zračnoj luci Bin Hamad u Dohi, na što je Michelle – kriknula od uzbuđenja!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 18.11.2022., Doha, Katar - Igraci Hrvatske nogometne reprezentacije u sjajnom raspolozenju vidjeni ispred hotela Hilton stigavsi iz Rijada. Luka Modric Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Tu su, tu su! – zacvrkutala je od sreće ugledavši Modrića i Dalića.

– Kada je Hrvatska u ožujku gostovala u Dohi, bila sam na obje utakmice, s Bugarskom i Slovenijom. Prišla sam vašoj bivšoj predsjednici Kolindi i rado je pristala na fotografiranje. Prije nekoliko dana gledala sam utakmicu sa Saudijskom Arabijom i čekala da u igru uđe Luka Modrić. Znam da se, čim se on pojavi na travnjaku, atmosfera na tribinama mijenja. Tako bih voljela susreti reprezentativce Hrvatske i upoznati ih, bar nekoga. Luka je, naravno, moja najveća želja, moj ljubimac, pratim ga na Instagramu, kao i stranice koje objavljuju postove o hrvatskoj reprezentaciji – dodaje Michelle.

Kako ste doživjeli izbornika Zlatka Dalića?

– Primijetila sam da je izuzetno smiren, da utakmicu prati s klupe, bez velike nervoze. To nije uobičajeno za nogometnog trenera.

Osjećam se sigurno

Što vas najviše privlači kod Hrvata?

– Znate ono kada se jedan drugome obraćaju s "brate", to mi je fascinantno. I mene ovdje moj prijatelj Damir (Markanović, pomoćni trener u Al Ahliju, nap. a.) tako oslovljava, a i njegovi prijatelji. Iako sam Filipinka, među njima se osjećam ugodno, prihvaćeno. S njima se osjećam kao da sam s obitelji. Voljela bih posjetiti Hrvatsku; znam da je odavde pet sati leta, bliže nego moji Filipini, do kojih se leti devet sati.

Kakav je za vas život u Dohi?

– Lijepo mi je, osjećam se sigurno. Znate onaj osjećaj kada ostavite novčanik, mobitel, bilo što vrednije u kafiću, restoranu... vratite se za pola sata i naći ćete to na istome mjestu gdje ste ih ostavili. Ponekad se malo napijemo u noćnom izlasku pa se taksijem vraćamo kući i ja se – kao žena – hodajući sama ulicama Dohe osjećam posve sigurno. To mi je u Dohi zaista važno i čini me sretnom.

Idete na sve utakmice Hrvatske u skupini?

– Da, imam ulaznice za sve utakmice, bit ću na tribinama s hrvatskim navijačima. Očekivanja? Očekujem i priželjkujem da Hrvatska ponovno dođe do finala! – euforično je zaključila Michelle Callejo.

