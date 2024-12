Filip Zubčić vrlo dobar nakon prve vožnje, borit će se za postolje

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić ima šesti rezultat prve vožnje veleslaloma za Svjetski kup u američkom Beaver Creeku i u borbi je za mjesto na pobjedničkom postolju, iako je za vodećim Švicarcem Thomasom Tumlerom zaostao više od jedne sekunde (1.20).

No, 35-godišnji švicarski reprezentativac je vjerojatno izveo svoju najbolju veleslalomsku vožnju u karijeri, jer je samo Slovenac Žan Kranjec za njim uspio zaostati manje od sekunde (0.56).

Već trećeplasirani Norvežanin Atle Lie McGrath zaostaje za 1.01 sekundu. No, od njega do osmoplasiranog Švicarca Marca Odermatta je tek 25 stotinki razlike.

Tumler je na zahtjevnoj i dugačkoj stazi Birds of Prey bio nevjerojatno brz i precizan, a to se posebno odnosi na donji dio, u kojem su skijaši uglavnom ostajali bez snage. Iako je u tom dijelu Filip Zubčić bio među boljima, švicarski veteran je u donja dva sektora staze bio brži od Zagrepčana za čak 86 stotinki.

Bude li ponovno među najboljim i u drugoj vožnji, Filip Zubčić ima priliku ostvariti svoj najbolji rezultat u Beaver Creeku, gdje je osvajao osmo mjesto 2017. i 2019., kad je staza "Birds of Prey" posljednji put ugostila najbolje veleslalomaše svijeta.

Druga vožnja je na rasporedu od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

SK Beaver Creek, veleslalom - 1. vožnja

1. Thomas Tumler (Švi) 1:16.24 minuta

2. Žan Kranjec (Slo) +0.56

3. Atle Lie McGrath (Nor) +1.01

4. Lucas Pinherio Braathen (Bra) +1.07

5. Loic Meillard (Švi) +1.13

6. Alexander Steen Olsen (Nor) +1.16

7. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +1.20

8. Marco Odermatt (Švi) +1.26

9. Henrik Kristoffersen (Nor) +1.42

10. Stefan Brennsteiner (Aut) +1.54

...