Hrvatska skijašica javila se nakon teške ozljede: 'Ne mogu ispružiti nogu, osjetila sam nelagodu'

Hrvatska skijašica Leona Popović ozlijedila je koljeno na jednom treningu slaloma u američkom Killingtonu. Nakon brzog dolaska u Zagreb i operacije kod prof. dr. Igora Borića u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina ustanovljeno je da se radilo o rupturi medijalnog diska lijevog koljena. Kako je to danas javio Hrvatski skijaški savez, u daljnjem periodu bit će odlučeno kada će Popović morati na operaciju.

Prvi put do veće ozljede došlo je na Zimskim Olimpijskim igrama 2018. godine, drugi puta ove godine na završnici Svjetskog kupa u Saalbachu. Ovoga puta nije stradao prednji križni ligament, već menisk.

- Nisam pala, ali sam osjetila pri kraju jedne runde u jednom zavoju određenu nelagodu u koljenu. Napravila sam još nekoliko zavoja, ali kad sam ušla u cilj shvatila sam da ne mogu ispružiti nogu i odmah me dosta boljelo s unutarnje strane koljena - rekla je Popović za Sportske novosti.

Objasnila je i što je dalje čeka.

- Čut ćemo se još i s dr. Christianom Finkom u Innsbrucku koji je obavio moju drugu operaciju koljena 2018. i u kojeg imam veliko povjerenje. I dr. Borić mi je rekao da nije siguran hoće li se na temelju magnetske rezonance moći procijeniti je li menisk za šivanje ili za čišćenje, a to ovisi o tome u kojem je stanju taj dio meniska koji se "potrgao". Ako se neće moći točno procijeniti na temelju snimke, ući će se u koljeno pa će se onda napraviti jedna ili druga opcija. Duži je oporavak ako se šiva menisk, ali je dugoročnije puno bolje ako se može zašiti. Sad mi najbitnije da se sve napravi najbolje što se može i to je to - rekla je Leona Popović.

