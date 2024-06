Filip Mihaljević srebrni u Rimu! Hrvat uzeo novu medalju na Europskom prvenstvu

Za razliku od Sandre Perković, Filip Mihaljević nije uspio obraniti europski naslov osvojen u Munchenu prije dvije godine. Međutim i srebro koje je osvojio u Rimu je veliki uspjeh. Mihaljević je bio drugi s rezultatom 21.20 koji je ostvario u posljednjoj seriji. Filip je otvorio natjecanje sa 21.10 i nakon prve serije je bio u vodstvu. No, Talijan Leonardo Fabbri je u drugoj seriji bacio kuglu 22.12, a u petoj i 22.45 što je novi rekord europskih prvenstava, i više nije ispuštao vodstvo. Filip je u posljednjoj, šestoj seriji bacio kuglu 21.20m, ali nedovoljno za zlato. Treći je bio Poljak Michal Haratyk sa rezultatom 20.94.

Mihaljeviću je ovo četvrta velika medalja u karijeri, pri čemu druga na EP-u. Ima i broncu sa svjetskog dvoranskog prvenstva u Portlandu (2016), te broncu s europskog dvoranskog prvenstva u Torunu (2021). Fićo nije uspio obraniti zlato iz Münchena jer je u ovom trenutku Talijan Fabbri jednostavno bolji. Uostalom, pobijedio je s hicem 22,45 metar što je novi rekord europskih prvenstava, Mihaljević je bio drugi s hicem iz zadnje serije – 21.20 metara.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

- Malo sam sporije ušao u finale, ali sam odmah u prvoj seriji bacio kuglu preko 21 metara. Vidio sam da će to biti dovoljni za medalju jer su ostali bili baš nešto u lošem ritmu, Tako je na kraju i bilo. Fabbri je svijet za sebe, a ja sam eto bacio do srebra. Ovo mi je četvrta velika medalja, druga na otvorenome. Evo, koliko čujem prvi sam hrvatski atletičar koji je uspio osvojiti dvije medalje na otvorenome. Nekako sam imao osjećaj da bi mogao baciti u Rimu oko 22 metra, ali malo sam izgorio u toj želji. Uglavnom, došao sam po medalju i medalju sam osvojio, U redu, u Münchenu je bila zlatna, ali nije loša ni ova srebrna – rekao je Filip Mihaljević.

Puno je bilo treninga, odricanja za ovu medalju?

- Naravno. Pet tjedana me nije bilo doma. Nisam vidio sinove i suprugu. Sreća da supruga razumije ovo čime se bavim i podržava me. Meni je pak krivo što me nema tako dugo doma, propustit ću dio kada mi klinci odrastaju. Opet, kada pogledam medalju, bude mi nekako lakše – priča Filip.

Kada ćemo vidjeti konačno taj hitac preko 22 metra?

- Sanjam ga i ja. Moram reći da smo javnost mi atletičari malo razmazili pa stalno od nas očekujete medalje. Kada sam kao klinac 2016. godine bacio kuglu preko 20,50 metara mislio sam da je to kraj svijeta. Osam godina kasnije rutinski osvajam medalje – rekao je Filip.

Slijedi kratak odmor?

- Da, nekih tjedna dana, a onda počinju priprema za olimpijske igre u Parizu – zaključio je Filip.

Jana Koščak osvojila je 14. mjesto u sedmoboju s 5977 bodova što je trenutno vodeći rezultat u svijetu, ali u konkurenciji juniorki. Drugim riječima Jana je s ovim rezultat glavna favoritkinja za zlato u sedmoboju na predstojećem svjetskom juniorskom prvenstvu koje će se održati krajem kolovoza u Peruu. Od 24 višebojke samo ih je 16 završilo svih sedam disciplina. Jana je daleko bila najmlađa pa ima dosta prostora za napredak. Jučer je u dalju skočila 6,21 metar (915 bodova), bacila je koplje 42,66 metara (718) dok je 800 metara istrčala za 2:25,31 (753).

Bloudek bez finala

Marino Bloudek, nažalost nije se uspio plasirati u finale utrke na 800 metara osvojivši 14. poziciju u polufinalu s rezultatom 1:47.16. Bloudek je u kvalifikacijama istrčao svoj novi osobni rekord 1:45.07 što je bio četvrti rezultat kvalifikacija. Nažalost, u polufinalu je bio dvije sekunde sporiji. Za ulazak među osam najboljih trebalo je trčati barem 1:46.57.