Evo i službene Fifa rang-ljestvice nakon SP-a: Hrvatska među 10 na svijetu, svjetski prvak bez prvog mjesta!

Nekoliko dana nakon završetka Svjetskog prvenstva u Kataru iz krovne svjetske nogometne organizacije Fife službeno je objavljena nova ljestvica najboljih reprezentacija svijeta, a Hrvatska je na toj ljestvici na sedmom mjestu

Foto: /NEWSCOM Croatia head coach Zlatko Dalic (R) and captain Luka Modric pose with their bronze medals following a 2-1 win over Morocco in the World Cup football third-place playoff at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, on Dec. 17, 2022. (Kyodo) ==Kyodo Photo via Newscom

Skok je to od pet pozicija u odnosu na ljestvicu iz listopada kada smo bili na 12 mjestu. Sada Hrvatska na sedmom mjestu ima 1727.62 bodova, 13 manje od Nizozemske i 46 manje od Engleske.

Na vrhu je ostao Brazil, ali samo zbog činjenice da je finale Argentine i Francuske riješeno tek nakon penala. Svjetski prvak Argentina je na drugom mjestu, a njihov protivnik u finalu Francuska na trećem. U Top društvu 5 još su Belgija i Engleska.

Seven teams have risen by more than ten places in the #FIFARanking since December 2021 ⬆



But @EnMaroc are the year's highest climbers! 🇲🇦🙌 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

U Top 10 su još Italija, Portugal i Španjolska, a odmah iza njih se smjestio Maroko koji je napravio skok od čak 11 mjesta, daleko najveći skok u društvu 30 najboljih reprezentacija.