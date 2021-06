Euro ne može bez najuzvišenijeg navijača: Papa blagoslovio Čeferina!

Papa Franjo veliki je zaljubljenik u nogomet pa Europsko prvenstvo za njega ne može proći neopaženo, no da bi sve prošlo u najboljem mogućem redu, blagoslovio je Uefine službenike.

Naime, Papa se sastao u Rimu s predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom, njegovim suradnicima, ali i drugim nogometnim dužnosnicima, pa ih blagoslovio.

Foto: ©VaticanMedia-Foto/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL NO FRANCE - NO SWITZERLAND: February 6, 2019 : Pope Francis meets the U.E.F.A. President, Aleksander Ceferin, during a private audience in the Vatican. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

Rim je jedan od gradova domaćina Europskog prvenstva i u njemu će biti odigrana prva utakmica, ona sutrašnja (11. lipnja) između Italije i Turske, s početkom u 21 sat.

Susret će se odigrati na Stadio Olimpicu, glavni sudac dvoboja bit će Danny Makkelie iz Nizozemske, a Papa se ovim potezom odlučio pobrinuti da ništa ne pođe po zlu.